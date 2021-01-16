Gündem Benzinle sobayı tutuşturmak isteyince ev yandı 6 yaralı
TEKİRDAĞ

Benzinle sobayı tutuşturmak isteyince ev yandı: 6 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde benzinle sobanın tutuşturulmak istendiği sırada parlama sonucu evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırılırken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi İHA
Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.​
Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.​

Tekirdağ'da sabah saatlerinde Ahmetpaşa Mahallesi’nde Hüseyin Etgü’nün evinde bir yangın meydana geldi. İddiaya göre, benzin dökülerek soba tutuşturulmak istendi. Ateşlenen benzinin sobada parlaması sonucu evde yangın çıktı. 6 kişinin kaldığı tek katlı evde büyük panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek söndürüldü.

Sobayı tutuşturmak isterken ev yandı
FOTOĞRAF 7
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Olay, sabah saatlerinde Ahmetpaşa Mahallesi'nde Hüseyin Etgü'nün evinde meydana geldi.
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İddiaya göre, benzin dökülerek soba tutuşturulmak istendi. Ateşlenen benzinin sobada parlaması sonucu evde yangın çıktı.
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6 kişinin kaldığı tek katlı evde büyük panik yaşandı.
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Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek söndürüldü.
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Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.
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Yangın mağduru komşusuna çok üzüldüğünü ifade eden Erdin Doğan, “Kış ayında komşumuz zor duruma düştü. Tek katlı evde 6 kişi yaşıyor. Yangın nedeniyle evleri büyük hasar gördü. Biz de elimizden geldiğince onların yanındayız. İnşallah bu kış ayında elbet yardım yapabilecek iyi insanlar vardır diye konuştu.
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Sobayı tutuşturmak isterken ev yandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde benzinle sobanın tutuşturulmak istendiği sırada parlama sonucu evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırılırken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.


Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Metruk binada yandı: Hasa tespitinde erkek cesedi bulundu
GÜNDEM
Metruk binada yandı: Hasa tespitinde erkek cesedi bulundu

Elbet yardımsever insanlar vardır

Yangın mağduru komşusuna çok üzüldüğünü ifade eden Erdin Doğan, “Kış ayında komşumuz zor duruma düştü. Tek katlı evde 6 kişi yaşıyor. Yangın nedeniyle evleri büyük hasar gördü. Biz de elimizden geldiğince onların yanındayız. İnşallah bu kış ayında elbet yardım yapabilecek iyi insanlar vardır” diye konuştu.

Adana'da metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu
FOTOĞRAF 14
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Yangın, gece yarası merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi 27021 Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap ve tuğladan yapılmış metruk binada çıktı.
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Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
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Çevre binalarda oturanlar, alevlerin diğer binalara sıçraması ihtimaline karşı evlerini tahliye etti.
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Söndürme aracı ve tankerle alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.
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Yangının ardından soğutma çalışması yapan itfaiye erleri, yanmış birkaç eşya arasında bir erkek cesedi fark etti.
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Yangın sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen kişinin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Öte yandan, uzman itfaiye erlerinin ilk incelemesinde yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.
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Yangınla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
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Adana'da metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu
Adana'da metruk binada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının söndürülmesi sonrası evde yapılan incelemede bir erkek cesedi bulundu.
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