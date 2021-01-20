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ANKARA

Benzinlikte kaza yapan alkollü sürücüden ilginç savunma: 'Araba kendi çalıştı, oraya gitti vurdu'

Benzinlikte kaza yapan alkollü sürücüden ilginç savunma: 'Araba kendi çalıştı, oraya gitti vurdu'

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde alkollü sürücü, benzin aldığı akaryakıt istasyonunda benzin pompasının bariyerlerine çarptı. Polisleri gören sürücü, “Kontağa bastım. Araba kendi çalıştı. Oraya gitti vurdu” dedi.

Haber Merkezi İHA
169 promil alkollü olan adam, gözaltına alındı.
169 promil alkollü olan adam, gözaltına alındı.

Ankara'da sürücü Cavit E., 06 GM 423 plakalı otomobiline benzin aldı. Daha sonra alkolün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle benzin pompasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri görünce zorluk çıkaran alkollü Cavit E., olayın nasıl olduğunu soran ekiplere, “Ben evime gidecektim. Kontağa bastım. Araba kendi çalıştı. Oraya gitti vurdu” dedi. Bunun üzerine gözaltına alınarak karakola götürülen sürücünün burada yapılan alkol muayenesinde 169 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye emniyette yapılan işlemlerinin ardından 2 bin TL cezai işlem uygulanırken ehliyetine el konuldu. Otomobili de çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

2020 yılında 365 bin kaza meydana geldi: 2 bin 197 kişi kazada hayatını kaybetti
HAYAT
2020 yılında 365 bin kaza meydana geldi: 2 bin 197 kişi kazada hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
FOTOĞRAF 6
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Edinilen bilgilere göre kaza Karakurt-Horasan arasında meydana geldi. Sarıkamış istikametine giden 06 BDH 909 plakalı otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.
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Kazada Asil Koca ağır yaralanırken anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti.
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Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kazada hayatını kaybeden Asil Koca’nın Çorumlu olduğu ve Sarıkamış Jandarma Komando Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.
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Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.
Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.


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