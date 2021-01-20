Benzinlikte kaza yapan alkollü sürücüden ilginç savunma: 'Araba kendi çalıştı, oraya gitti vurdu'

Ankara'da sürücü Cavit E., 06 GM 423 plakalı otomobiline benzin aldı. Daha sonra alkolün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle benzin pompasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri görünce zorluk çıkaran alkollü Cavit E., olayın nasıl olduğunu soran ekiplere, “Ben evime gidecektim. Kontağa bastım. Araba kendi çalıştı. Oraya gitti vurdu” dedi. Bunun üzerine gözaltına alınarak karakola götürülen sürücünün burada yapılan alkol muayenesinde 169 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye emniyette yapılan işlemlerinin ardından 2 bin TL cezai işlem uygulanırken ehliyetine el konuldu. Otomobili de çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

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