Bera Holding sürdürülebilir büyüme hedeflerinde hızını arttırdı

“Grup Şirketlerimiz, sürdürülebilir gelecek açısından Sorumlu Büyüme vizyonumuz doğrultusunda tüm işletmelerimizdeki enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlama yolunda önemli adımlar atmış ve atmaya devam edecektir. Devreye alınan Muratlı Karton GES projesi ile bünyemizdeki en büyük üretim kapasitesini de hayata geçirmiş olduk. 17 bin adet yerli panel tercihi yapılan GES yatırımıyla Şirketimiz, Muratlı’daki fabrikasının yıllık tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 40'ını yenilenebilir kaynaklı olarak üretir duruma gelecektir. Ayrıca burada üretilecek elektrik ile yaklaşık 1.200 ağacın CO2 tüketimine eşdeğer tutarda 8.500 ton karbon salınımının engellenmesi hedeflenmektedir”