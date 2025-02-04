Bera Holding sürdürülebilir büyüme hedeflerinde hızını arttırdı

Güneş Enerjisi Santrali Tesisi ile yıllık yaklaşık 13.000-15.000 MWh güneş enerjisinden elektrik üretiminin gerçekleşmesi bekleniyor.
Bera Holding iştiraki olan Muratlı Karton Kağıt San.ve Tic. A.Ş.'nin Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 100 bin metrekare alana kurulan 9,86 megavat pik gücündeki güneş enerji santrali (GES) tesisinin kabul işlemleri tamamlanarak devreye alındı
Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, Güneş Enerjisi Santrali Tesisi yatırımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin,
“Grup Şirketlerimiz, sürdürülebilir gelecek açısından Sorumlu Büyüme vizyonumuz doğrultusunda tüm işletmelerimizdeki enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlama yolunda önemli adımlar atmış ve atmaya devam edecektir. Devreye alınan Muratlı Karton GES projesi ile bünyemizdeki en büyük üretim kapasitesini de hayata geçirmiş olduk. 17 bin adet yerli panel tercihi yapılan GES yatırımıyla Şirketimiz, Muratlı’daki fabrikasının yıllık tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 40'ını yenilenebilir kaynaklı olarak üretir duruma gelecektir. Ayrıca burada üretilecek elektrik ile yaklaşık 1.200 ağacın CO2 tüketimine eşdeğer tutarda 8.500 ton karbon salınımının engellenmesi hedeflenmektedir”
dedi.
Mevcut durum itibariyle toplamda 44 MW gücünde çağrı mektubuna ilişkin olarak 21 MW’lık kısmının devreye alındığını belirten Şahin;
“Bugüne kadar yaklaşık 12 milyon USD tutarındaki yatırım ile devreye aldığımız tesislerde yıllık 30.000 MWh elektrik üretimi yenilenebilir kaynaktan gerçekleştirilerek, 20.000 ton CO2 salınımının önüne geçmiş olacağız. Sanayide yeşil dönüşüm hedefi için sorumlu ve iyi şirket olma bilinci ile insan ve çevreye saygılı, topluma sürdürülebilir bir Holding olarak yeşil enerji yatırımlarımıza devam edeceğiz”
diyerek, kısa zamanda Holdingin diğer GES tesislerini de devreye almayı planladıklarını ifade etti.
Gruba bağlı Adaçal Endüstriyel Mineraller A.Ş.’ye ait Uşak ili Eşme ilçesindeki arazide 6.000 kW büyüklüğündeki güneş enerjisi santralinin kesin kabulü kısa süre içerisinde gerçekleşmesi beklenmekte. Holding en son 9 Ekim 2024 tarihinde Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde 40 bin metrekare alana kurulan 3,6 megavat pik gücündeki güneş enerji santrali (GES) tesislerini devreye almıştı. 27 Ocak 2025 tarihinde holding iştiraki olan Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün (YEKA GES-2024 Yarışması) Karaman GES (200 MW) ve Kütahya GES (40 MW) ihale yarışmalarına başvuru yapılmıştı.
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