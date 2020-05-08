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ANKARA

Berber ve kuaförler dezenfekte edildi: Ücretsiz maske ve dezenfektan verildi

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılmasının ardından normalleşme süreciyle birlikte 11 Mayıs’ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaför dükkanları için harekete geçti. Sağlık ekipleri ilçedeki tüm berber ve kuaförleri dezenfeksiyon işlemine tabi tutarak, buralara ücretsiz olarak maske ve dezenfektan desteğinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık ekipleri ilçedeki tüm berber ve kuaförleri dezenfeksiyon işlemine tabi tutarak, buralara ücretsiz olarak maske ve dezenfektan desteğinde bulundu.​
Sağlık ekipleri ilçedeki tüm berber ve kuaförleri dezenfeksiyon işlemine tabi tutarak, buralara ücretsiz olarak maske ve dezenfektan desteğinde bulundu.​

Koronavirüs salgınıyla mücadele seferberliğini tüm hızıyla sürdüren Kahramankazan Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte 11 Mayıs’ta (pazartesi) yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaför dükkanları için kolları sıvadı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilçedeki 30 erkek berberi ve 14 bayan kuaförü dezenfekte edildi. Ekipler buralardaki tüm nokta ve alanları tepeden tırnağa dezenfekte etti.

Ücretsiz maske ve dezenfektan

Kahramankazan Belediyesi ayrıca, berber ve kuaför esnaflarına ücretsiz olarak maske ve dezenfektan desteğinde bulundu. Esnafa verilen bu dezenfektanlarla iş yerlerinin sürekli olarak hijyenik şekilde tutulması, maskelerle de hem çalışanların hem de müşterilerin güvenli şekilde hizmet alışverişinde bulunması amaçlanıyor.

Esnaf memnun oldu

İlçedeki berber ve kuaför esnafı, belediye ekiplerinin yaptığı dezenfeksiyon işleminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmadan dolayı Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz

Rehavete kapılmayalım, evimizde kalalım

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüs salgını riskinin henüz tam anlamıyla geçmediğini belirterek, vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu. Normalleşme süreci kapsamında atılan bu adımların kontrollü bir sosyal hayat amacıyla yapıldığının altını çizen Oğuz, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, eğer çıkmak zorunda kalırlarsa ise maskemiz çıkmamalarını istedi.

Belediye olarak koronavirüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini anlatan Oğuz, “Pazartesi günü vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaförlerimizi de bu kapsamda tepeden tırnağa dezenfekte ettik. Hemşehrilerimiz ve esnaflarımız için buraları hijyenik ve steril bir hale getirdik. Ayrıca, esnaflarımıza dezenfektan ve maske dağıttık. Dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu zorlu süreç bitene kadar, tüm imkânlarımızı hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.

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