Berber ve kuaförler, Onikişubat Belediyesi tarafından dezenfekte edildi

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Hanefi Mahçiçek, şunları söyledi.

“Normalleşme sürecinde, Covid 19 ile mücadele kapsamında alınan yasak kararları, hükümetimiz tarafından kademeli olarak kaldırılıyor. Berber ve kuaförlerin açılması kararıyla, vatandaşımızın hijyen bir ortamda, gönül rahatlığıyla hizmet almasını istiyoruz. Biz de Belediye olarak 11 Mayıs’ın erken saatlerinden itibaren 10 ayrı temizlik ekibimizle, tüm berber ve kuaförlerimizi dezenfekte ettik.

Onikişubat Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs’ta berber ve kuaförlerin açılması ile ilçesinde bulunan tüm berber ve kuaförlerin dezenfektesini gerçekleştirdi.

Tabi bu normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan, sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına dikkat ederek, bu zor günleri el birliği ile atlatacağız, atlatıyoruz da.

En son dün itibariyle kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin açıkladığı normalleşme planları çerçevesinde, ilimizdeki giriş-çıkış yasağı da kalkmış durumda. Bu hepimizin sabrı ve tedbirleri sayesinde gerçekleşmiştir. Tüm vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum.”