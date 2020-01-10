Berfin’den Erdoğan’a teşekkür: Çok mutlu oldum, ellerinden öpüyorum! Berfin’den Erdoğan’a teşekkür: Çok mutlu oldum, ellerinden öpüyorum Hatay’da Berfin Özek’in yüzüne asitli saldırıyı gerçekleştiren sanığa verilen cezanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeterli bulunmaması Berfin ve ailesinin yüzünü güldürdü. Berfin, "Umudum kırılmıştı ama Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" dedi.

Haber Merkezi 10 Ocak 2020, 14:19 Son Güncelleme: 10 Ocak 2020, 14:20 İHA