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HATAY

Berfin’den Erdoğan’a teşekkür: Çok mutlu oldum, ellerinden öpüyorum!

Berfin’den Erdoğan’a teşekkür: Çok mutlu oldum, ellerinden öpüyorum

Hatay’da Berfin Özek’in yüzüne asitli saldırıyı gerçekleştiren sanığa verilen cezanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeterli bulunmaması Berfin ve ailesinin yüzünü güldürdü. Berfin, "Umudum kırılmıştı ama Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
Berfin Özek
Berfin Özek

İskenderun ilçesinde, Berfin Özek’e asitli saldırıda bulunan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’e verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasını yeterli bulmayarak, yargıya "Vicdanınızın sesini dinleyin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları Berfin ve ailesinin yüreğine su serpti.

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Erdoğan çok sert konuştu: Bir namussuz, bir alçak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de katıldığı 'Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde ,19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezayla ilgili konuştu. Erdoğan, 'adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Hukuk eşittir kanun değildir' ifadelerini kullandı. Erdoğan, Özek'e saldıran caniyle ilgili, 'Namussuz bir alçak' dedi.

'Ellerinden öpüyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Berfin Özek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Umudum kırılmıştı ama Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra çok mutlu oldum. Beni kızı yerine koyduğu için çok mutluyum. Vicdanınızın sesini dinleyin demiş o kadar doğru bir karar ki bu herkes elini vicdanına koysun öyle karar versin. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum."

Anne Zeynep ve baba Yaşar Özek de Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederken, tek isteklerinin adaletin yerini bulması olduğunu söyledi.

Berfin Özek ve ailesi.

'Cumhurbaşkanı’nın bu samimiyetini devam ettirmesini diliyoruz'

Sanık avukatı Mehtap Sert ise düzenlediği basın toplantısında sanığa verilen cezanın 12 yıl adam yaralamadan 18 ay ise asit bulundurmaktan verildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu ceza bizleri ve Berfin’i tatmin etmedi ve karara itiraz etmeye karar verdik. Sağlık Bakanından ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanından Berfin’in yanında oldukları açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı’ndan gelen açıklamaların Berfin ile ilgili kısmını anlamlı buluyoruz ve kadına şiddetle mücadele anlamında Cumhurbaşkanı’nın bu samimiyetini devam ettirmesini ve gerekli şeylerin yapılması için ön ayak olmasını diliyoruz."
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