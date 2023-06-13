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Beş ilde dev uyuşturucu operasyonu: 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından iki yıldır sürdürülen soruşturma kapsamında İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın'da 23 kişinin gözaltına alındığı ve 1 milyar Türk Lirası mal varlığına da el konulduğu belirtildi.

16:10 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Operasyonda değerli eşyalar ele geçirildi.

Operasyonda değerli eşyalar ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki yıldır sürdürülen soruşturma, 13 Haziran 2023 günü operasyona dönüştürülerek; İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın illerinde 23 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanlığı paylaştı.

1 milyar liralık mal varlığına el konuldu

“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan bu organizasyonun, ülkemizde var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk Lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu.

Operasyon sırasında da yaklaşık 100 milyon Türk Lirası üzerinde nakit ve mücevherat cinsinden kıymet ele geçirildi.


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#İçişleri Bakanlığı
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#Antalya
#Ankara
#Aydın
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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