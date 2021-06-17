Gündem Beş ilde FETÖ operasyonu 15 gözaltı
KONYA

Beş ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturmada, aralarında 4 muvazzaf askerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

Haber Merkezi Tvnet
Beş ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Fotoğraf:Arşiv

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan askeri personelin sözde mahrem hizmetler abisi/sorumlusu tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 4’ü muvazzaf asker, 1’i ihraç edilen askeri personel, 3’ü emekli askeri personel, 1’i istifa eden askeri personel, 11’i askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınarak, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürüldü. Firari olan 5 şüpheli hakkında ise arama, elkoyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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