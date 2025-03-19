Beş ilde motosiklet sayısı otomobili geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı otomobilde 16 milyon 405 bin 235, minibüste 526 bin 102, otobüste 214 bin 230, kamyonette 4 milyon 738 bin 370, kamyonda 1 milyon 6 bin 568, motosiklette 6 milyon 329 bin 732, özel amaçlı araçta 103 bin 524, traktörde 2 milyon 272 bin 761 olmak üzere toplam 31 milyon 596 bin 522 olarak belirlendi.