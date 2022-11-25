Gündem Beş ilde organize suç örgütü operasyonu 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı
ADANA

Beş ilde organize suç örgütü operasyonu: 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı

Adana merkezli 5 ilde, organize suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu yapıldı. Baskın yapılan 20 adreste 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 536 mermi, 500 gram uyuşturucu, 69 uyuşturucu hap ve 69 bin 950 lira ele geçirildi.

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Haber Merkezi AA
Beş ilde organize suç örgütü operasyonu: 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı
Adana merkezli 5 ilde organize suç örgütü operasyonu düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "fuhşa yer ve imkan sağlama", "silah ve mühimmat ticareti", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" gibi suçları işlediklerini tespit etti.

İHA

Ekipler, şüphelilerin Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş ve Muğla'da da faaliyet gösterdiğini belirledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için 5 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İHA

20 ADRESE BASKIN YAPILDI

Baskın yapılan 20 adreste 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 536 mermi, 500 gram uyuşturucu, 69 uyuşturucu hap ve 69 bin 950 lira ele geçirildi.

İHA

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Mersin'de şafak vakti PKK operasyonu: Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.
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Bu kapsamda, PKKKCKnın propagandasını yaptıkları ve örgütün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 18 zanlının kimliği tespit edildi.
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Şüphelilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.
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Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesinde ekipleri görünce evinin balkondan atlayıp kaçmaya çalışan zanlı, kovalamaca sonucu inşaat alanında yakalandı.
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Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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Mersin'de şafak vakti PKK operasyonu: Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı
Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 18 şüphelinin yakalanmasına amacıyla operasyon düzenlendi. Ekipleri görünce evinin balkondan atlayıp kaçmaya çalışan bir zanlı ise kovalamaca sonucu inşaat alanında yakalandı.

Alevler göğe yükseldi: Tarihi konak kısa sürede küle döndü
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Edirne’nin Babademirtaş Mahallesi, Hocaki Sokak’ta bulunan 2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı vasfındaki tarihi konakta yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
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Alevlerin göğe yükseldiği yangının çevre evlere sıçraması ihtimali nedeniyle polis ekipleri, evlerde yaşayan vatandaşları uyandırıp tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi dört koldan yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı.
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Yangının yaşandığı sokakta ikamet eden Hayrettin Atıcı, dışarı çıktıklarında alevlerle karşılaştığını söyledi. Tarihi binanın alevler içinde kaldığını gördüğünü ifade eden Atıcı, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini anlattı. Mahalle sakinlerinden bir diğer vatandaş da, itfaiyenin siren sesine uyandığını, dışarı çıktığında alevlerin göğe yükseldiğini gördüğünü anlattı.
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Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Alevler göğe yükseldi: Tarihi konak kısa sürede küle döndü
Edirne'de alevlere teslim olan, koruma altındaki tarihi ahşap konak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin göğe yükseldiği yangının çevre evlere sıçraması ihtimali nedeniyle polis ekipleri, evlerde yaşayan vatandaşları uyandırıp tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı: Dört gündür alev alev yanıyor
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Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Nehil Sazlığı’nın orta kısmında kısa sürede büyüyerek yayıldı.
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Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarına devam ediyor.
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Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen alevler ve duman ilçe merkezinden görülürken, bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor.
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Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı: Dört gündür alev alev yanıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı 4 gündür alev alev yanarken, itfaiye ekiplerin söndürme çalışması bataklıktan dolayı güçlükle yürütülüyor.


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