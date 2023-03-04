Beş liderin Akşener'siz toplantısı sona erdi: '6 Mart'ta adayı açıklıyoruz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’nın 12. toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkarak masayı devirmişti. Bunun üzerine ise masanın geriye kalan beş lideri pazartesi yapılacak olan 13’üncü toplantısı öncesi olağanüstü toplanma kararı alınmıştı.

Saadet Partisi'nin genel merkez binasında saat 17.00'de başlayan toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası yazılı açıklama

Toplantı sonrası ise yapılan görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 'aynı istikamette çalışmaya devam edileceği' vurgulanarak cumhurbaşkanı adayına ilişkin nihai açıklamanın 6 Mart'ta yapılacağı belirtildi.

Toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millet İttifakı olarak, bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizatihi milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır.

Hiçbir gelişme milletimizin deprem felaketi dolayısıyla yaşamakta olduğu acıların ve bu acılara sebep olan yönetim zafiyetinin üstünü örtemez. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, bütün bu yönetim zafiyetlerine son vereceğimizi ve ayrıca tüm vatandaşlarımızı güvenli şehirlerde ve güvenli konutlarda yaşatmak için gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt ediyoruz. Millet İttifakının belediye başkanları da şimdiden bu taahhütlerin gereğini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bizler, yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüyoruz. Yeni bir dönemin şafağında olduğumuzun bilinciyle; bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel ülkemizde insan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz.

Düne ve bugüne sıkışmadan, “Yarının Türkiye”sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız! Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı adaylarını 6 Mart'ta açıklayacaklar

Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir!

Bu çerçevede; bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız."







