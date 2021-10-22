Beş yıl değil on yıllara etkisi sürecek Sürdürülebilir Şehirler Toplantısı yapıldı

sürdüren Mardin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan İLBANK, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin destekleriyle fonlanan Sürdürülebilir Şehirler Projesi çalışmasının son faz toplantıları Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi binasında gerçekleşti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisinde yapılan toplantıya, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, kurum müdürleri, ilgili kurumların yetkilileri ile MARSU’nun teknik personeli katılım sağladı.

Büyükşehir Belediyesi İç Denetçi Bilal Vural, yaptığı açılış konuşmasında, özellikle son dönemde küresel modern yaşamın sürdürülebilir kılınması adına uluslararası politikalarında ülkemizde hızlıca icraya dökülmesinin çok önemli olduğunu belirterek önümüzdeki dönemde aynı zamanda Mardin Büyükşehir Belediyesinin de söz konusu proje kapsamında uygulamaya alınan Orta Vadeli Finans ve Yatırım Programının (OVKP) önemli çıktıları olacağını söyledi.

REKLAM

Toplantı, Mardin’in makroekonomik tüm finans kriterleri masaya yatırılarak kentin yaşanılabilir doğasına, tarihine ve kadim kültürüne hizmet edebilecek yatırım projeleri üzerinde duruldu. Özellikle kurumun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına stratejik yaklaşımla plan ve programlar marifetiyle katma değer katacağı 5 yıllık taslak bir Orta Vadeli Finans ve Yatırım Programı çıkarılarak Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve Genel Sekreter Murat Süzen’e sunulmak üzere son buldu.