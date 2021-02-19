Beş yıldır HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu PKK reklamını yapmak istemiyor 1 Haziran 2015 seçimlerinden sonra HDP ile ittifak süreci başlatan ve terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Demirtaş'a "Birlikte iyi salladık" söyleminde bulunan CHP, bu mevzuyla ilgili açıklama yapmak bir kenara HDP ile ortak basın toplantısı dahi yapmaktan geri duruyor. HDP ile CHP arasında su sızmazken, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında "Neden isim vererek PKK'yı kınamıyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi. Kullandıkları dilin devlet diline uygun olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz" dedi.

Haber Merkezi 19 Şubat 2021, 12:28 Son Güncelleme: 19 Şubat 2021, 13:28 Yeni Şafak