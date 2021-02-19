Gündem Beş yıldır HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu PKK reklamını yapmak istemiyor
POLİTİKA

Beş yıldır HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu PKK reklamını yapmak istemiyor

1 Haziran 2015 seçimlerinden sonra HDP ile ittifak süreci başlatan ve terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Demirtaş'a "Birlikte iyi salladık" söyleminde bulunan CHP, bu mevzuyla ilgili açıklama yapmak bir kenara HDP ile ortak basın toplantısı dahi yapmaktan geri duruyor. HDP ile CHP arasında su sızmazken, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında "Neden isim vererek PKK'yı kınamıyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi. Kullandıkları dilin devlet diline uygun olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi CHP Genel Merkezi’nde ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Destici ve Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Reklamını yapmak istemiyoruz"

Gara’da ,PKK’nın vatandaşlarımızı şehit etmesi sonrası yayımladığı başsağlığı ve kınama mesajında ‘PKK’nın adını anmaması Kılıçdaroğlu’na soruldu. Kılıçdaroğlu, bu soruya “Terör örgütünün reklamını yapmak istemiyoruz” sözleriyle cevap verdi.

"Hep beraber kınamalıyız"

Kullandıkları dilin devlet diline uygun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Terör nereden kimden gelirse gelsin herkesin ortak tavır takınması gerekir. CHP olarak gereken her şeyi yaptık” dedi.

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