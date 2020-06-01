Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Beş yıldızlı otellere komşu çardaklarda kurulum çalışmaları başladı Tamamen ücretsiz
ANTALYA

Beş yıldızlı otellere komşu çardaklarda kurulum çalışmaları başladı

Beş yıldızlı otellere komşu çardaklarda kurulum çalışmaları başladı: Tamamen ücretsiz

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin ardından geçilen kontrollü normalleşme süreciyle, turizm kenti Antalya’nın Aksu sahilinde oba ve çardaklarda ücretsiz beş yıldızlı tatil hazırlığı başladı. Çardağındaki eksiklikleri tamamlayan Mevlüt Göksu, “15 yıldır bu bölgeye gelirim. Hazırlıklarımız yavaştan başladı. Göçmeye başlayacağız. Bizi kıskananlar da oluyor. Hatta gelenler burası otelden daha güzel diyor. 65 yaş üstü serbest olsa daha çok kişi gelecek. Yerlerini işaretleme yaptılar. Kaymakamlığa izin almaya gittiler.” dedi.

Haber Merkezi İHA
Antalya’nın Aksu sahilinde oba ve çardaklarda ücretsiz beş yıldızlı tatil hazırlığı başladı.
Antalya’nın Aksu sahilinde oba ve çardaklarda ücretsiz beş yıldızlı tatil hazırlığı başladı.

Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde, çevre köylerin yanı sıra Serik ilçesinin mahallelerinden de gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, kurmaya başladıkları çardak ve obalarda tatil hazırlıklarına başladı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle 2 ay gecikmeli hazırlıklara başlayan vatandaşları hummalı bir çalışma sardı.

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle bölgeye gelerek çardaklarının eksiklerini tamamlayan vatandaşlar, ekim ayı başlarına kadar denizin keyfini çıkarıyor. 300 ahşaptan çardağın bulunduğu ve yaklaşık bin 500 kişinin tatil yaptığı bölgedeki vatandaşlar, su ihtiyaçlarını ise tankerlerle karşılıyor. Vatandaşlar 15 gün içinde tüm obaların kurulumunu tamamlayacağı belirtildi.

Obalarda hazırlıklar devam ederken, sahil bandında ise amatör olta balıkçılarının yoğunlukta olduğu görüldü.

Antalya’nın Aksu sahilinde oba ve çardaklarda ücretsiz beş yıldızlı tatil hazırlığı başladı.

"15 yıldır gelirim"

Çardağındaki eksiklikleri tamamlayan Mevlüt Göksu, “15 yıldır bu bölgeye gelirim. Hazırlıklarımız yavaştan başladı. Göçmeye başlayacağız. Bizi kıskananlar da oluyor. Hatta gelenler burası otelden daha güzel diyor. 65 yaş üstü serbest olsa daha çok kişi gelecek. Yerlerini işaretleme yaptılar. Kaymakamlığa izin almaya gittiler.”diye konuştu.

Antalya’nın Aksu sahilinde oba ve çardaklarda ücretsiz beş yıldızlı tatil hazırlığı başladı.

"Çadır kuruyoruz"

Serik’ten geldiğini söyleyen ve 2 yıldır yaz öneminde obada yaşadığını ifade eden Mehmet Gök, “Burada denize gireriz, balık tutarız. Şuan oba çadırı kuruyoruz. Tamir ve tadilatlarımız devam ediyor. Bu yıl Korona virüs nedeniyle geç kaldık. İzin verilince hemen geldik.” dedi.

Antalya’nın Aksu sahilinde oba ve çardaklarda ücretsiz beş yıldızlı tatil hazırlığı başladı.

"Misafirimiz olurlar"

24 yıldır yaz döneminde çardağa gelen Hayrettin Göksu, “Kumköy’ün garibanlar şehri. Yazın çakarız, sonbaharda sökeriz. Bizi engelleyen yasaklar oldu. Allah herkese şifa versin. Birkaç gün içinde taşınacağız. Her şeyimiz çardağın içinde. Oteller uzağımızda biraz. Bize imrenirler. Çardakların önünden geçenler fotoğraf çektirirler. Misafirimiz olurlar. Yasak olmasa mayıs ayı başında burada olurduk.”diye konuştu.

Antalya’nın Aksu sahilinde oba ve çardaklarda ücretsiz beş yıldızlı tatil hazırlığı başladı.

"Mesafeyi koruyoruz"

Balık tutanlardan Harun Başarır, “Evimizdeydik, kurallara uyduk, süreci güzel atlattık. Balığa geldim, mesafemizi koruyorum. Ortam güzel. Obalarda yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Temkinli davranıyorlar.” dedi.

Antalya’nın Aksu sahilinde oba ve çardaklarda ücretsiz beş yıldızlı tatil hazırlığı başladı.

"Hemen balığa geldim"

Hasan Ali Aykurt, sabah kalkar kalkmaz balığa geldiğini belirterek, “Hep evdeydim, hamladım. Elim ayağım tutmaz hale geldim. Evden hiç çıkmadım. Kısıtlama kakınca sahile geldik. Hava serin olduğu için az gelen var.“ diye konuştu.

Beş yıldızlı otellere komşu çardaklarda kurulum çalışmaları başladı: Tamamen ücretsiz
FOTOĞRAF 8
Title
Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde, çevre köylerin yanı sıra Serik ilçesinin mahallelerinden de gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, kurmaya başladıkları çardak ve obalarda tatil hazırlıklarına başladı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle 2 ay gecikmeli hazırlıklara başlayan vatandaşları hummalı bir çalışma sardı.
Title
1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle bölgeye gelerek çardaklarının eksiklerini tamamlayan vatandaşlar, ekim ayı başlarına kadar denizin keyfini çıkarıyor. 300 ahşaptan çardağın bulunduğu ve yaklaşık bin 500 kişinin tatil yaptığı bölgedeki vatandaşlar, su ihtiyaçlarını ise tankerlerle karşılıyor. Vatandaşlar 15 gün içinde tüm obaların kurulumunu tamamlayacağı belirtildi.
Title
Obalarda hazırlıklar devam ederken, sahil bandında ise amatör olta balıkçılarının yoğunlukta olduğu görüldü.
Title
Çardağındaki eksiklikleri tamamlayan Mevlüt Göksu, “15 yıldır bu bölgeye gelirim. Hazırlıklarımız yavaştan başladı. Göçmeye başlayacağız. Bizi kıskananlar da oluyor. Hatta gelenler burası otelden daha güzel diyor. 65 yaş üstü serbest olsa daha çok kişi gelecek. Yerlerini işaretleme yaptılar. Kaymakamlığa izin almaya gittiler.”diye konuştu.
Title
Serik’ten geldiğini söyleyen ve 2 yıldır yaz öneminde obada yaşadığını ifade eden Mehmet Gök, “Burada denize gireriz, balık tutarız. Şuan oba çadırı kuruyoruz. Tamir ve tadilatlarımız devam ediyor. Bu yıl Korona virüs nedeniyle geç kaldık. İzin verilince hemen geldik.” dedi.
Title
24 yıldır yaz döneminde çardağa gelen Hayrettin Göksu, “Kumköy’ün garibanlar şehri. Yazın çakarız, sonbaharda sökeriz. Bizi engelleyen yasaklar oldu. Allah herkese şifa versin. Birkaç gün içinde taşınacağız. Her şeyimiz çardağın içinde. Oteller uzağımızda biraz. Bize imrenirler. Çardakların önünden geçenler fotoğraf çektirirler. Misafirimiz olurlar. Yasak olmasa mayıs ayı başında burada olurduk.”diye konuştu.
Title
Balık tutanlardan Harun Başarır, “Evimizdeydik, kurallara uyduk, süreci güzel atlattık. Balığa geldim, mesafemizi koruyorum. Ortam güzel. Obalarda yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Temkinli davranıyorlar.” dedi.
Title
Hasan Ali Aykurt, sabah kalkar kalkmaz balığa geldiğini belirterek, “Hep evdeydim, hamladım. Elim ayağım tutmaz hale geldim. Evden hiç çıkmadım. Kısıtlama kakınca sahile geldik. Hava serin olduğu için az gelen var.“ diye konuştu.
Beş yıldızlı otellere komşu çardaklarda kurulum çalışmaları başladı: Tamamen ücretsiz
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin ardından geçilen kontrollü normalleşme süreciyle, turizm kenti Antalya'nın Aksu sahilinde oba ve çardaklarda ücretsiz beş yıldızlı tatil hazırlığı başladı. Çardağındaki eksiklikleri tamamlayan Mevlüt Göksu, “15 yıldır bu bölgeye gelirim. Hazırlıklarımız yavaştan başladı. Göçmeye başlayacağız. Bizi kıskananlar da oluyor. Hatta gelenler burası otelden daha güzel diyor. 65 yaş üstü serbest olsa daha çok kişi gelecek. Yerlerini işaretleme yaptılar. Kaymakamlığa izin almaya gittiler.” dedi.


Abone Ol Google News
İlk adım

İlk adım

​Milyonları eve kapatan ağır travmadan sonra günlük hayata.
Terör bumerang gibi

Terör bumerang gibi

​PKK'nın ortağı, ABD'yi vuruyor.
Dörtlü destek paketi

Dörtlü destek paketi

​Kamu bankaları kredi paketleriyle vatandaşa destek verecek.
Trump geri adım atmıyor

Trump geri adım atmıyor

Olaylara müdahale için binlerce ağır silahlı askeri görevlendirdi.
THY'den özel sefer

THY'den özel sefer

​ABD'deki Türkler için tahliye uçuşu.
FETÖ'nün<br>kuluçka merkezi

FETÖ'nün
kuluçka merkezi

Kemal Özer, dershanelerin işlevine dikkat çekti.
Yeniden tezgahlanıyor

Yeniden tezgahlanıyor

​Nedim Şener'den bomba açıklamalar.
FETÖ dosyası açıldı

FETÖ dosyası açıldı

Bilinmeyenler TVNET özel yayınında konuşuldu.
Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

​Prof. Dr. Ömer Bolat'ın kaleminden yeni normal hayat.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

Ülke ülke bütün sayılar açıklandı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Seçimler 2023'te

Seçimler 2023'te

​Bahçeli'den erken seçim açıklaması.
Öngörülen seviyede

Öngörülen seviyede

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Yüzde 50 sınırı kalktı

Yüzde 50 sınırı kalktı

​Şehirler arası ulaşımı kapsamıyor.
Acılı baba konuştu

Acılı baba konuştu

'Kürtçe müzik' provokasyonu deşifre oldu.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Virüs daha hızlı yayılacak!

Virüs daha hızlı yayılacak!

​ABD'de korkulu bekleyiş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.