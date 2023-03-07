Besiciye ‘canlı’ destek: 72 bin 500 hayvan, 750 bin kanatlı telef oldu

Büyük felakette telef olan hayvanların sahiplerine Tarım ve Orman Bakanlığı, para yerine canlı hayvan desteği sağlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesinde vatandaşların ölen veya zarar gören büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanına karşılık aynı sayıda ve türde hayvan verecek. Depremde zarar gören kovanlara karşılık da yine üreticiye kovan desteği sunulacak.

ÜRETİCİ TEŞVİK EDİLİYOR

Maddi destek yerine doğrudan canlı hayvan desteği verilerek hayvancılık ile uğraşan köylü vatandaşın üretime devam etmesi için teşvik edilmesi amaçlanıyor. Depremde 8 bin 250 büyükbaş, 64 bin 250 küçükbaş, toplamda ise yaklaşık 72 bin 500 hayvan, 750 bin kanatlı telef oldu. Depremden 5 binin üzerinde arılı kovan zarar görmüştü.

ERKEN ÖDEME YAPILDI

Besicilerin ve yetiştiricilerin kayıplarının telafi edilmesi amacıyla, yıl boyunca ödenmesi öngörülen 530 milyon lira tutarındaki hayvancılık desteği ödemeleri de deprem bölgesi için erken ödeniyor. Yaklaşık 9 milyon küçükbaş hayvan için 1,5 milyar lira yem desteği veriliyor. Ayrıca depremde zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’den kullandıkları hazine destekli kredileri 1 yıl süreyle tehir edildi. Çiftçilere 2022’den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 11 il için nakit olarak ödenecek.



