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Besiciye ‘canlı’ destek: 72 bin 500 hayvan, 750 bin kanatlı telef oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesinde ölen veya zarar gören büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanına karşılık aynı sayıda ve türde canlı desteği verecek. Zarar gören kovanlara karşılık da üreticiye kovan desteği sunulacak.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesinde ölen veya zarar gören büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanına karşılık aynı sayıda ve türde canlı desteği verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesinde ölen veya zarar gören büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanına karşılık aynı sayıda ve türde canlı desteği verecek.

Büyük felakette telef olan hayvanların sahiplerine Tarım ve Orman Bakanlığı, para yerine canlı hayvan desteği sağlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesinde vatandaşların ölen veya zarar gören büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanına karşılık aynı sayıda ve türde hayvan verecek. Depremde zarar gören kovanlara karşılık da yine üreticiye kovan desteği sunulacak.

ÜRETİCİ TEŞVİK EDİLİYOR

Maddi destek yerine doğrudan canlı hayvan desteği verilerek hayvancılık ile uğraşan köylü vatandaşın üretime devam etmesi için teşvik edilmesi amaçlanıyor. Depremde 8 bin 250 büyükbaş, 64 bin 250 küçükbaş, toplamda ise yaklaşık 72 bin 500 hayvan, 750 bin kanatlı telef oldu. Depremden 5 binin üzerinde arılı kovan zarar görmüştü.

ERKEN ÖDEME YAPILDI

Besicilerin ve yetiştiricilerin kayıplarının telafi edilmesi amacıyla, yıl boyunca ödenmesi öngörülen 530 milyon lira tutarındaki hayvancılık desteği ödemeleri de deprem bölgesi için erken ödeniyor. Yaklaşık 9 milyon küçükbaş hayvan için 1,5 milyar lira yem desteği veriliyor. Ayrıca depremde zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’den kullandıkları hazine destekli kredileri 1 yıl süreyle tehir edildi. Çiftçilere 2022’den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 11 il için nakit olarak ödenecek.


Enkaz altında kalan 5 küçükbaş hayvan 25 gün sonra kurtarıldı
Enkaz altında kalan 5 küçükbaş hayvan 25 gün sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ağır hasar gören ağılın enkazında kalan 5 küçükbaş hayvan 25 gün sonra sağ çıkarıldı. Bademli Mahallesi'nde yaşayan besici Ökkeş Önder, 2 katlı binanın ağıl olarak kullanılan zemin katında küçükbaş hayvanlarının mahsur kaldığını yetkililere bildirdi. Büyükşehir Belediyesi ile Nurdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zemin katı çöken binada mahsur kalan hayvanların kurtarılması için çalışma başlattı. Depremin ardından 25 gün geçmesine rağmen ekipler, enkaz altındaki 5 küçükbaş hayvanı kurtardı. Bitkin olduğu görülen küçükbaş hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerce tedavi altında alındı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, besicinin depremin ardından bir kısım küçükbaş hayvanını enkazdan kurtardığını ve geri kalanları öldükleri düşüncesiyle kurtaramadığını söyledi. Besicinin sabah saatlerinde koyunlarının sesini duyarak kendilerine ulaştığını aktaran Karayılan, "Depremin 25'inci gününde hayvanlarımıza canlı ulaşarak mutlu olduk." dedi. Karayılan, enkazda başka küçükbaş hayvanın olup olmadığını belirlemek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Deprem
#Hayvan
#Besici
1 saat önce
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Besiciye ‘canlı’ destek: 72 bin 500 hayvan, 750 bin kanatlı telef oldu
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