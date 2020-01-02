Gündem Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu yaşandı
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Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza

Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul Beşiktaş, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Haber Merkezi DHA
Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, araçta da hasar meydana geldi.
Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, araçta da hasar meydana geldi.

İstanbul'daki kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü, TEM Baltalimanı ayrımında saat 15.50 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 BTK 99 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Y., köprü yönüne ilerlediği sırada trafiğin yavaşlaması üzerine sol şeride geçmek istedi. Hakan Y., orta şeritten sol şeride yöneldiği sırada, önce yanından geçen 44 DE 595 plakalı otomobile ardından da 16 RV 320 plakalı hafif ticari araca çarptı.

DHA

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Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, araçta da hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle, sol şerit trafiğe kapatılırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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Lapa lapa yağan kar nedeniyle ormanda renkli görüntüler oluştu.
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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