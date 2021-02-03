Gündem Beşiktaşta dehşet Vicdansız sürücü gence çarptı frene bile basmadan kaçtı
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Beşiktaş’ta dehşet: Vicdansız sürücü gence çarptı frene bile basmadan kaçtı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sene 15 Ocak günü Suriye uyruklu Ali Al Muhammed'in ağır yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan gence, süratli bir şekilde seyreden otomobilin çarptığı ve aracın hızla kaçtığı anlar yer aldı.

Haber Merkezi İHA
Kazanın yaşandığı anlar, MOBESE'ye saniye saniye yansıdı.
Kazanın yaşandığı anlar, MOBESE'ye saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Çırağan Caddesi üzerinde geçtiğimiz sene 15 Ocak Çarşamba günü saat 12.40 sıralarında meydana gelen feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Öğle saatlerinde cadde üzerindeki bir restorana giren Suriye uyruklu Ali Al Muhammed, yemek aldıktan sonra dışarıya çıktı. Gence kaldırımdan inerek yolun karşısına geçmek istediği esnada süratli bir şekilde seyreden 34 CFG 908 plakalı otomobilin sürücüsü sert bir şekilde çarptı.

Havada taklalar attı

Çarpma sonucu havada taklalar atan genç yere savrulurken, frene bile basmayan vicdansız sürücü kaçmaya başladı. Olayı ve aracın kaçtığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürdüğü esnada sürücü, Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde vatandaşların müdahale etmesi sonucu aracından inerek kayıplara karıştı. Dehşet anları mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş’ta dehşet anları: Vicdansız sürücü gence çarpıp arkasına bile bakmadı
OYNAT 00:46
Beşiktaş’ta dehşet anları: Vicdansız sürücü gence çarpıp arkasına bile bakmadı
Beşiktaş'ta bir restorandan yemek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan gence, sür'atli bir şekilde seyreden otomobil çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, çarpmadan sonra frene bile basmadan kaçan vicdansız sürücü Ortaköy'de vatandaşların müdahale etmesi nedeniyle aracını terk etti. Gencin ağır yaralandığı kazada, sürücünün daha sonra emniyete gelerek teslim olduğu öğrenildi.
  • Görüntülerde, sürücü cadde üzerinde sür’atli bir şekilde seyrediyor. O esnada restorandan yemek alan genç ise kaldırımdan yola iniyor. Gence yolun karşısına geçeceği esnada otomobil çarpıyor. Genç takla atan genç yere savruluyor. Sürücü ise hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Kazayı gören vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor. Yaralının başında toplanan vatandaşlar gence yardım etmeye çalışıyor. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geliyor.

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Vatandaşlar müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ağır yaralı Ali Al Muhammed’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hastanede devam eden tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan vatandaşların müdahalesi sonrası kaçan sürücünün bir süre sonra emniyete gelerek teslim olduğu öğrenildi. Adli ve idari işlemleri yapılan sürücünün savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

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