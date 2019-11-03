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İSTANBUL

Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoför bir kişiyi bıçaklayıp denize atladı

Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoför 3 kişiyi bıçaklayıp denize atladı: 13 kişi yaralandı

Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Hızlı geldiği otobüsle durağa dalan sürücünün kazanın ardından elinde bıçakla aşağı inerek, duraktaki 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra Beşiktaş İskelesi'nden denize atladığı, polisler tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı.
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı.

Beşiktaş'ta özel halk otobüsü durakta bekleyenlere çarptı, şoför araçtan bıçakla inerek kaçmaya çalışarak denize atladı.

Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarptı.

Kazanın ardından elinde bıçakla araçtan inen şoför kaçmaya çalışırken denize atladı.

Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğu öğrenildi

Kazada yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BIÇAKLADI, DENİZE ATLADI

Görgü tanığı olan bir yolcu, "Otobüsteydik, Zincirlikuyu'dan binmiştim otobüse. Sol yaparken manevra yaptı, durağa daldı. Sonra çıktı bıçak elinde insanlara saldırmaya başladı. Birkaç kişiyi bıçakladığını gördüm. Sonra dümdüz denize doğru koştu. Denize atladığını gördük, olay bu. 35-40 yaşlarındaydı." dedi.
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