Gündem Otelin yedinci katından zemine düştü Yüzünde darp izin bulunan erkek gözaltına alındı
İSTANBUL

Otelin yedinci katından zemine düştü: Yüzünde darp izin bulunan erkek gözaltına alındı

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan ünlü bir otelin 7'nci katından düşen kadın ağır yaralandı. Kadının düştüğü sırada yanında bulunan ve yüzünde darp izleri olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Beşiktaşta otelin yedinci katından zemine düştü: Yüzünde darp izin bulunan erkek gözaltına alındı
Beşiktaş'ta ünlü otelin 7'nci katından düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, saat 01.15 sıralarında Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerindeki ünlü bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın, otelin 7'nci katından henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düşerek ağır yaralandı.

DHA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA

YÜZÜNDE DARP İZLERİ BULUNAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında kadının yanında bulunan ve yüzünde tırnak izleri olduğu iddia edilen bir erkek, polis tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre inceleme yaptı. Çiftin olay öncesinde otelin yanında bulunan bir gece kulübünde tartıştıkları iddia edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi: Katil zanlısının kardeşi tutuklandı
GÜNDEM
Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi: Katil zanlısının kardeşi tutuklandı

Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor: Kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak
GÜNDEM
Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor: Kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak
Mahalleyi savaş alanına çevirdi

Mahalleyi savaş alanına çevirdi

​Antalya'da gece yarısı korku dolu anlar.
Sıkıyönetim ilan edilecek

Sıkıyönetim ilan edilecek

​Ukrayna'dan dikkat çeken Rusya iddiası.
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Havalimanında<br>duygu dolu anlar<br>

Havalimanında
duygu dolu anlar

Evlatlarına kavuşan anne ve babalar gözyaşı döktü.
Rusya'ya savaş<br>suçları soruşturması

Rusya'ya savaş
suçları soruşturması

​Ukrayna'daki suçların soruşturulması için 39 ülke müracaat etti.
3. Dünya Savaşı da masada

3. Dünya Savaşı da masada

​Rusya, Batılı devletlerin yaptırımlarına karşı nükleer savaş tehdidinde bulundu.
Keskin nişancılar her yerde

Keskin nişancılar her yerde

​Kiev, şehir savaşına hazırlanıyor. Adım başı kontrol noktası var.

Ön cephedekiler Rus değil

Ön cephedekiler Rus değil

​Ukrayna'daki askerler Rusya'nın içinde yaşayan etnik unsurlardan oluşuyor.
Avrupa’da vekalet savaşları

Avrupa’da vekalet savaşları

​Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşacak yabancılar için vizeleri serbest bıraktı.

O tutanakları görmek istiyoruz

O tutanakları görmek istiyoruz

​Yeni Şafak'ın, “28 Şubat MGK tutanakları açıklansın” çağrısı destek buldu.
Stratejik olarak önemli bir noktadayız

Stratejik olarak önemli bir noktadayız

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşını AK Parti milletvekilleriyle değerlendirdi.
İhracatta en yüksek şubat rekoru

İhracatta en yüksek şubat rekoru

​Geçen şubata göre yüzde 25,4 oranında artışla 20,3 milyar dolara ulaştı.
İslâm'a saldıramayınca İslâmcılığa saldırıyorlar

İslâm'a saldıramayınca İslâmcılığa saldırıyorlar

​Yusuf Kaplan'la yeni çıkan Medeniyet Tasavvuru kitabı üzerine konuştuk.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.