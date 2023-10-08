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Beşiktaş'ta otomobil minibüse çarptı: 4 kişi yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ketteki hastanelere kaldırıldı.​​​​​​​

09:36 . 8/10/2023 Pazar
AA
Kazada yaralanan 4 yolcu, minibüsten hafif yaralı olarak çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 yolcu, minibüsten hafif yaralı olarak çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Beşiktaş'ta, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat B. idaresindeki 34 M 3916 plakalı minibüs, Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu mevkisinde Emre K. yönetimindeki 34 EHR 293 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza nedeniyle devrilen minibüste yolculardan 4'ü hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ketteki hastanelere kaldırıldı.​​​​​​​


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