Beşiktaş'taki kazayı gerçekleştiren şoförün kanında uyuşturucu madde bulunup bulunmadığı araştırılacak

Beşiktaş'ta bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazayı gerçekleştiren şoför

Beşiktaş'ta dün sabah seyir halinde telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarparak Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölümüne, Münir B.'nin de yaralanmasına neden olan çift katlı İETT otobüs şoförü Baki Tatlı hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, olay anında herhangi bir uyuşturucu madde etkisinde olup olmadığına ilişkin araştırma yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda şoför Baki Tatlı'dan kan örneği alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Raporun önümüzdeki günlerde savcılığa sunulması bekleniyor.

KAZA ANLARI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Olay sonrasında gözaltına alınan şoför Baki Tatlı'nın çıkarıldığı İstanbul Adalet Sarayı'nda "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Şüpheli Baki Tatlı'nıın emniyetteki ifadesinde bir anlık daldığını, telefonunun şarjda olduğunu, ona baktığını, tünelde durmayıp yoluna devam etmesinin de trafiği sıkıştırmamak nedeniyle olduğunu söylediği öğrenilmişti. Öte yandan şoförün kaza anında cep telefonuyla oynadığı otobüsün güvenlik kamerasına yansımıştı.

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GÜNDEM Çift katlı İETT otobüsü Beşiktaş'ta kaza yaptı: Bir yolcu hayatını kaybetti

GÜNDEM Beşiktaş'taki otobüs kazası kamerada: Şoför telefonla oynuyormuş