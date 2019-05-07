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Gündem Beşiktaştaki terör saldırısında ağır yaralanan polis şehit oldu
İSTANBUL

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis şehit oldu

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis şehit oldu

İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, 2,5 yıl sonra şehit oldu.

Haber Merkezi DHA
10 Aralık 2016'da Beşiktaş'ta terör saldırısı düzenlenmişti.
10 Aralık 2016'da Beşiktaş'ta terör saldırısı düzenlenmişti.

Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, 2,5 yıl sonra şehit oldu.

Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş -Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş (31), yaklaşık 2.5 yıldır Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Ateş, 6 Aralık 2018'de vazife malülü olarak emekli olduktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edildi.

Şehit Muammer Ateş'in cenazesinin memleketi Bayburt'ta yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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