Besleme medyadan Bilal Erdoğan’a eş zamanlı itibar suikasti

Farklı görüş ve fikirlere sahip ünlü radyo programcıları, gazeteciler ve fenomenlerden oluşan ‘Kamp Tayfa’ ekibi, geçtiğimiz günlerde Marmaracık Gençlik Kampı’nda bir araya gelerek bir etkinlik düzenlemişti.

Geleneksel oyunlar oynandı

Etkinliğe Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da konuk olarak katılmıştı. Çeşitli aktivitilerin düzenlendiği ve geleneksel oyunların oynandığı kampın ardından katılımcılar, samimi bir sohbet ortamının olduğuna dair yorumlarda bulunmuştu.

Eş zamanlı itibar suikasti

Ancak Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın, fenomen isimlerle gerçekleştirdiği sohbet, muhalif bazı medya ve isimler tarafından çarpıtılarak siyasi malzemeye dönüştürüldü. Bilal Erdoğan’ın ifadelerinin çarpıtılarak algı operasyonuna dönüştüren yayın organlarının haberleri aynı dakikalarda yayınlaması dikkat çekti. Bilal Erdoğan'ın yayınlanan videoda radyocular ile sohbeti ve teknolojik ürünlerle ilgili yorumlar kesilerek bağlamından koparılarak sosyal medyada itibar suikasti düzenlendi. Bir çoğu yurt dışından fonlandığı raporlarla ortaya çıkan ve 'besleme medya' olarak adlandırılan yayın organlarının itibar suikastine aynı dakikalarda imza atması da dikkat çekti. Kampa katılan isimler ise sosyal medyada paylaşım yaparak Bilal Erdoğan'a yönelik itibar suikastine tepki gösterdi.

REKLAM



