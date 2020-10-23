Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Besleme medyadan Bilal Erdoğana eş zamanlı itibar suikasti
POLİTİKA İSTANBUL

Besleme medyadan Bilal Erdoğan’a eş zamanlı itibar suikasti

Sosyal medya fenomenleri, gazeteciler ve ünlü radyo programcılarının, Marmaracık Gençlik Kampı’nda yaptıkları kampa Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da konuk olmuştu. Katılımcıların “samimi bir sohbet ortamı” olarak bahsettiği kampta, Bilal Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar, çarpıtılarak algı operasyonuna dönüştürüldü. Yurt dışından fonlandıkları raporlarla ortaya çıkan ve 'beseleme medya' olarak adlandırılan medya grupları Bilal Erdoğan'ın konuşmalarını keserek bağlamında kopardı. Erdoğan'ı hedef alan haberlerin aynı dakikalarda ve neredeyse eş zamanlı olarak yayınlanması dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kampa, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan konuk olarak katıldı.
Kampa, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan konuk olarak katıldı.

Farklı görüş ve fikirlere sahip ünlü radyo programcıları, gazeteciler ve fenomenlerden oluşan ‘Kamp Tayfa’ ekibi, geçtiğimiz günlerde Marmaracık Gençlik Kampı’nda bir araya gelerek bir etkinlik düzenlemişti.

Geleneksel oyunlar oynandı

Etkinliğe Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da konuk olarak katılmıştı. Çeşitli aktivitilerin düzenlendiği ve geleneksel oyunların oynandığı kampın ardından katılımcılar, samimi bir sohbet ortamının olduğuna dair yorumlarda bulunmuştu.

Eş zamanlı itibar suikasti

Ancak Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın, fenomen isimlerle gerçekleştirdiği sohbet, muhalif bazı medya ve isimler tarafından çarpıtılarak siyasi malzemeye dönüştürüldü. Bilal Erdoğan’ın ifadelerinin çarpıtılarak algı operasyonuna dönüştüren yayın organlarının haberleri aynı dakikalarda yayınlaması dikkat çekti. Bilal Erdoğan'ın yayınlanan videoda radyocular ile sohbeti ve teknolojik ürünlerle ilgili yorumlar kesilerek bağlamından koparılarak sosyal medyada itibar suikasti düzenlendi. Bir çoğu yurt dışından fonlandığı raporlarla ortaya çıkan ve 'besleme medya' olarak adlandırılan yayın organlarının itibar suikastine aynı dakikalarda imza atması da dikkat çekti. Kampa katılan isimler ise sosyal medyada paylaşım yaparak Bilal Erdoğan'a yönelik itibar suikastine tepki gösterdi.


Cumhuriyet ve Sözcü'den nefret söylemi
GÜNDEM
Cumhuriyet ve Sözcü'den nefret söylemi
Abone Ol Google News
Devlet bize komplo kurdu

Devlet bize komplo kurdu

Avrupa'da Müslümanlar hedef haline getiriliyor.
Korona pazara çıktı

Korona pazara çıktı

​Ne esnaf ne de vatandaş kuralları hatırladı...
Macronun tedaviye ihtiyacı var

Macron'un tedaviye ihtiyacı var

​Erdoğan'dan Macron'a sert tepki.
Karabağ'da şehit oldu

Karabağ'da şehit oldu

​Türkiye'de mühendislik fakültesinde okuyordu.
Üç bin yeni personel alınacak

Üç bin yeni personel alınacak

​Bakanlık, internet sitesinden duyurdu.
PTT kargomatta temassız teslim

PTT kargomatta temassız teslim

​Evde kargocu yolu gözleme dönemi sona erecek.
Suriye sınırına ticaret merkezi

Suriye sınırına ticaret merkezi

​"İki ülke arasındaki ticari sirkülasyon bölgemizde zenginlik olacak."
Fransız mallarına boykot dalgası

Fransız mallarına boykot dalgası

​Macron'un İslam'a açtığı savaşa Arap ülkelerinden tepki.
Babasının vasiyetini<br>yerine getirdi

Babasının vasiyetini
yerine getirdi

Müslüman dövüşçü Habib, aldığı galibiyetle kariyerini noktaladı.
Pandemi bahane

Pandemi bahane

AVM'ler mescitleri kapattı, vatandaş otoparkta namaz kıldı.
Galatasaray <br>10 kişi kazandı

Galatasaray
10 kişi kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Terim'den <br>olay açıklama

Terim'den
olay açıklama

​Galatasaray'da seçim ateşini yakan konuşma.
İtalya'da tablo korkutuyor

İtalya'da tablo korkutuyor

​Hükümet, tedbirlerin sıkılaştırılmasını değerlendiriyor.

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

​112 komuta merkezini ziyaret etti, telsizden önemli mesajlar verdi.
Türkiye'nin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

​Ağır hasta sayısında artış devam ediyor.
Kan donduran cinayet

Kan donduran cinayet

Eski kocasını öldürdü, ikiye böldü, tandırda yaktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.