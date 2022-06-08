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ANKARA

Beştepe'de harekat zirvesi: Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Edinilen bilgilere göre, görüşmede Suriye’ye yapılması planlanan yeni operasyon, Rusya-Ukrayna krizi ve ekonomik gelişmeler masadayd

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Beştepede harekat zirvesi: Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, Külliye’de bir araya geldi. Yaklaşık 2 saatlik görüşmede Erdoğan, Suriye’ye yapılacak harekatın ayrıntılarını Bahçeli’yle paylaştı. Bahçeli de terör operasyonlarına sonuna kadar destek verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Edinilen bilgilere göre, görüşmede Suriye’ye yapılması planlanan yeni operasyon, Rusya-Ukrayna krizi ve ekonomik gelişmeler masadaydı. Erdoğan görüşmede, Suriye’nin kuzeyine yapılacak harekatın ayrıntılarını Bahçeli'ye anlattı. Bahçeli de hükümetin terör operasyonlarına sonuna kadar destek verdiğini söyledi.

KORİDOR MASADA

Zirvesinde Rusya-Ukrayna krizindeki son durum da ele alındı. Erdoğan, bu süreçte Rusya ve Ukrayna ile yürütülen diplomatik süreçle ilgili Bahçeli'yi bilgilendirdi. Tahıl koridoru konusunda dünyada arabulucu konumunda olan Türkiye’nin bu konuda atacağı adımlar da konuşuldu.

TAM DESTEK

Görüşmede, teröre destek veren İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusu da gündeme geldi. Erdoğan, Bahçeli’ye İsveç ve Finlandiya heyetiyle yapılan görüşmeler ve Türkiye'nin talepleri konusunda bilgi verdi. Bahçeli de hükümetin alacağı kararları destekleyeceğini söyledi.

3600’ÜN AYRINTILARI

Erdoğan, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlarla önümüzdeki süreçte devreye alınacak ekonomik tedbirlere ilişkin yürütülen çalışmaları ve 3600 ek gösterge çalışmasının ayrıntılarını da Bahçeli ile paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli iftarda görüştü​
FOTOĞRAF 18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.
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İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli iftarda görüştü​
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi. İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi.


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