Beştepe'de Ukrayna zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Külliye'de görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesini Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş oluşturdu. Erdoğan ve Bahçeli’nin başbaşa yaptığı görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna krizinin başladığı ilk günlerde “Türkiye, Karadeniz’den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır” ifadeleri ile arabulucuk yapmanın işaretini vermişti. Liderler zirvesinin en önemli konusunu Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin arabulucu rolünü üstlenmesi oluşturdu. Erdoğan Rusya-Ukrayna krizinde atılacak adımlar hakkında ve liderlerle yaptığı görüşmeler konusunda Bahçeli’yi bilgilendirdi.

İÇ SİYASET ELE ALINDI

Görüşmede, iç siyasetteki gelişmeler de ele alındı. Muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi değerlendirildi. Önümüzdeki hafta TBMM’ye sunulması planlanan Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasalarına ilişkin değişiklik de son kez gözden geçirildi. Ayrıca, Cumhur İttifakı’nın, 2023 Haziran’da yapılacak seçimlere hazırlıkları üzerinde de duruldu.

FİYAT ARTIŞI İLE MÜCADELE

Zirvenin bir diğer gündem maddesini ise ekonomik gelişmeler oluşturdu. Fiyat artışına karşın mücadelenin yanı sıra dünyada artan enerji fiyatlarının iç piyasaya yansıması değerlendirildi.

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Doğum gününü kutladı

Erdoğan ve Bahçeli yılın ilk görüşmesini Bahçeli’nin doğum gününün ardından 5 Ocak’ta yapmıştı. Bahçeli’nin görüşmede Erdoğan’ın doğum gününü de tebrik ettiği belirtiliyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliye'de görüştü