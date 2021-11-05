Gündem Beton blok yüklü kamyonun otomobilin üstüne devrildiği anların görüntüsü ortaya çıktı
İSTANBUL

Beton blok yüklü kamyonun otomobilin üstüne devrildiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği, otomobil sürücüsü Osman Baran Öz'ün (21) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Beton blok yüklü kamyonun otomobilin üstüne devrildiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde 14 Ekim Perşembe günü meydana gelen kazada, Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun sol ön tekerleği patladı.

DHA

Kutlay T'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor'da oynayan Osman Baran Öz'ün kullandığı 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı.

DHA

Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Osman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Osman Baran Öz
DHA
Osman Baran Öz

Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dehşete düşüren kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA

Görüntülerde, yolda ilerleyen beton bariyer yüklü kamyonun ön lastiğinin patlaması üzerine duman çıktığı, kontrolden çıkan kamyonun Osman Baran Öz'ün kullandığı otomobilin üzerine devrildiği, otomobilin, devrilen kamyonla birlikte metrelerce sürüklendiği ve kazayı gören araçların yavaşladığı görülüyor.

İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
FOTOĞRAF 11
Title
Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Title
Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun iddiaya göre sol ön tekerleği patladı.
Title
Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Ozman Baran Öz'ün kullandığı (21) 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi.
Title
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı.
Title
Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öz'ün cenazesi morga kaldırıldı.
Title
Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle köprü istikametinde bir süre yoğunluk oluştu.
Title
Trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Title
Title
Title
Title
İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İSKİ'nin beton blok taşıyan kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1ölü
OYNAT 00:42
İSKİ'nin beton blok taşıyan kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1ölü
Beykoz'da İSKİ'nin beton blok taşıyan kamyonu, seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.


Boğazda hava muhalefeti

Boğaz'da hava muhalefeti

​İstanbul Boğazı sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Anadolunun Orhun Abideleri

Anadolu'nun Orhun Abideleri

Likenleri temizlenen 'Selçuklu şahideleri' tarihe ışık tutuyor.
Avrupanın ilk göçmen duvarı inşa edilmeye başladı: 500 kilometre boyunca uzanacak

​Aralarında Kavala'nın başında olduğu vakıf da var.

​İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in asılsız haberine tepki

​Çalışma Bakanı Bilgin'den asgari ücret açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.