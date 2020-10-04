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İSTANBUL

Beyazıt Meydanı tıklım tıklım: İstanbul'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, Azerbaycan'a destek eylemi düzenledi

Azerbaycan ve Ermenistan hattında çatışmalar devam ederken, İstanbul'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, Beyazıt Meydanı'nda toplanarak Azerbaycan'a destek eylemi düzenledi. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına karşı düzenlemiş olduğu hain saldırıyı kınamak için toplandıklarını ifade eden İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu Başkanı Anar Can Kıtay, "Ermenistan'ın gerçekleştirmiş olduğu bu hain terör saldırılarının esas amacı Dağlık Karabağ sorununun çözümü ile ilgili süreci kendi lehine uzatmak ve savaşı daha geniş cephelere yaymaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Beyazıt Meydanı'nda Azerbaycan'a destek eylemi
Beyazıt Meydanı'nda Azerbaycan'a destek eylemi

İstanbul'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, Beyazıt Meydanı'nda toplanarak Azerbaycan'a destek eylemi düzenledi.

DHA

İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu üyeleri ve İstanbul'da yaşayan yüzlerce Azerbaycan Türkü, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek vermek için Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Saat 14.00'te gerçekleştirilen etkinliğe katılan grup, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla sloganlar atarak Azerbaycan'a destek verdi. Grup, basın açıklaması öncesi şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşını okudu. Şehit olan Azerbaycan askerlerinin yakınları da eyleme katılarak duygularını ifade etti.

DHA


"BİNLERCE KİŞİ ASKERLİK BAŞVURUSUNDA BULUNDU"

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına karşı düzenlemiş olduğu hain saldırıyı kınamak için toplandıklarını ifade eden İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu Başkanı Anar Can Kıtay, "Ermenistan'ın gerçekleştirmiş olduğu bu hain terör saldırılarının esas amacı Dağlık Karabağ sorununun çözümü ile ilgili süreci kendi lehine uzatmak ve savaşı daha geniş cephelere yaymaktır.

DHA

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"İKİ MİLLET BİR DEVLET"

"Azerbaycan bölgede gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonu başta Türkiye Cumhuriyeti olmakla birçok devlet tarafından desteklenmiştir" diye konuşan Kıtay "İki millet bir devlet anlayışını bu savaşta da gösteren Azerbaycan ve Türkiye'den binlerce gönüllü, askerlik başvurusunda bulunmuştur. Buna karşılık haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olduğunu beyan eden bazı devletler ise Ermenistan'a ve bölgedeki diğer terör unsurlarına destek sağlayarak uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmiştir" ifadelerini kullandı.

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