Gündem Beykozda Azerbaycan ve Türk bayraklarına çirkin saldırı kamerada
İSTANBUL

Beykoz’da Azerbaycan ve Türk bayraklarına çirkin saldırı kamerada

Beykoz’da kimliği belirlenemeyen bir kişi, iş yerinin kapısına asılan Azerbaycan ve Türk Bayrağını eline alarak yere fırlattı. Yoldan geçen küçük bir çocuğun yerdeki bayrakları alarak kenara koyması ve saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı fark eden iş yeri sahibi Oğuzhan Çakmak, "Şahsa Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ulaşıldı. Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını öğrendik. Bu şahıs sadece bayrakları değil diğer reklam afiş tarzı asılı şeyleri de söküyormuş” dedi.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan ve Türk Bayrağı’na çirkin saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Azerbaycan ve Türk Bayrağı’na çirkin saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beykoz Tokatköy’de geçtiğimiz Cuma günü kimliği belirsiz şahıs kapalı olan bir iş yerinin demir korkuluklarına asılan Azerbaycan ve Türk Bayrağını eline alarak yere fırlattı.

Yoldan geçen küçük bir çocuk bayrakları fark etti. Yerdeki bayrakları eline alarak kenara bırakan çocuk yoluna devam etti. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen iş yeri sahibi, bayrakların bir şahıs tarafından yere atıldığını gördü.

Olayın ardından emniyete başvuran iş yeri sahibi Oğuzhan Çakmak, “Kimliği belirsiz bir şahıs geliyor ve iş yerimizin demirlerinde asılı olan bayrakları söküyor. Şahsa Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ulaşıldı. Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını öğrendik. Bu şahıs sadece bayrakları değil diğer reklam afiş tarzı asılı şeyleri de söküyormuş” dedi.

Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi linçten polis kurtardı
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Meydan Mahallesi'nde şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığını gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen polisi fark eden şüpheli Ö.G, kaçmaya çalıştı. Bir süre polise direnen şüpheli daha sona ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
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Bu sırada durumu öğrenerek bölgede toplanan çok sayıda vatandaş, şüpheli Ö.G'ye tepki gösterdi.
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Bunun üzerine polis, bölgedeki vatandaşları sakinleştirerek, şüpheliyi zırhlı araçla emniyete götürdü.
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Şüphelinin daha önce terör örgütü bağlantısı olduğu ve uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
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Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi, linçten polis kurtardı
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Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi, linçten polis kurtardı
Türk bayrağını indirmeye kalkışan kişiyi linçten polis kurtardı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Olayı duyan vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen kişi, polis ekiplerinin havaya ateş açması sonucu öfkeli kalabalığın arasından kurtarıldı.

“Bayrakları yerden alan kardeşimize teşekkür ediyorum”

Çakmak, “Bayrağımızda sonuçta şehitlerimizin kanı var. Bayrağımızın yeri bizde ayrı, bu olayın ardından iş yerimizin önünden geçen çocuk yaşlarda bir kardeşimiz bayrakları fark ederek yerden kaldırıyor. Bayraklarımızı yerden kaldıran kardeşimiz bu haberi izlerse, pandemi sürecinden sonra iş yerimiz açıldığında, ailesinden izin aldıktan sonra gelerek ücretsiz oyunlar oynayıp içecek içebilir. O kardeşimize de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Azerbaycan ve Türk Bayrağı’na çirkin saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın demir korkuluklarda asılı olan 2 adet Türk Bayrağını ve Azerbaycan Bayrağını eline alarak yere fırlattığı yer alıyor. Daha sonra yoldan geçen küçük bir çocuğun bayrakları fark ettiği, eline alarak kenara koyduğu ve yoluna devam ettiği görülüyor.

Polisin Atatürk ve bayrak hassasiyeti gönülleri fethetti
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Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yakalanmayacağını düşünen Muhterem A., akşam saatlerinde evinin yakınındaki bir lisenin bahçesinde bulunan Atatürk büstünü söküp, okulun yakınındaki çöp kutusuna attı.
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Daha sonra güzergahı üzerinde asılı olan 2 Türk bayrağını sökerek çöp kovasının yanında yakmaya çalıştığı sırada devriye atan polis ekiplerince fark edilen Muhterem A. suçüstü yakalandı.
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Yaşanan çirkin saldırı sonrası bölgeye Güvenlik Şube, Terörle Mücadele Şube (TEM) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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İnceleme yapan polis yere atılan bayrağı göğsünde taşıdı <br> <br> Yerinden sökülen Atatürk büstü ve Türk bayraklarının atıldığı çöp kovası ile büstün söküldüğü noktalarda çalışma yapan Olay Yeri İnceleme ekibinin Atatürk ve bayrak hassasiyeti gönülleri fethetti.
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Delil niteliğindeki bayrakta inceleme yapan polis memuru, yerden aldığı bayrağı göğsüne koyarak ekip otosuna kadar taşıdı.
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Yerinden sökülen Atatürk büstü de polisler tarafından özenle ekip otosuna alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Muhterem A’nın 7 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilemeyen şüphelinin ilk ifadesinde bir anlık öfkeye kapılması sonucu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Polisin Atatürk ve bayrak hassasiyeti gönülleri fethetti
Polisin Atatürk ve bayrak hassasiyeti gönülleri fethetti
Denizli'de okul bahçesindeki Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar vermek isteyen şüpheliyi yakalayan polis, yerden aldığı bayrağı göğsüne koyarak ekip otosuna kadar taşıdı. Ekibin Atatürk ve bayrak hassasiyeti gönülleri fethetti.
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