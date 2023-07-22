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Beykoz’da Su Sporları Festivali heyecanı

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin su sporları geleneğini yeniden canlandırmak ve sahilin güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla bu yıl 4.’sü düzenlenen festival bir birinden renkli yarışma ve eğlencelerle ziyaretçilere nostaljik anlar yaşatacak.

04:00 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
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Boğaziçi’ni ve sıcak yaz günlerini serinletecek festivalin açılışı bu akşam Rock müziğin gözdesi Kolpa Grubu’nun konseriyle yapılacak. Beykoz sahilinde hayranlarıyla buluşacak grup bir birinden hareketli ve güzel şarkılarıyla festivale coşku katacak. Yarın gerçekleşecek festivalin birinci günkü etkinliklerin de profesyonel sporcuların katılacağı kürek yarışı ve öğleden sonra halka açık kano yarışına ev sahipliği yapacak. Nostaljik Yağlı Direk Yarışı’yla heyecanlı anların yaşanacağı festival akşamında Pop Müzik sanatçısı Damla Yıldız ve DJ Erdem Kınay sahne

alacak.


#Beykoz Belediyesi
#su sporları
#festival
4 saat önce
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