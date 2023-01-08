Beykoz’da zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı

Beykoz'da sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen 6 otomobil, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık çıkışında birbirleriyle çarpıştı.
Kazada 6 kişi yaralandı.
Emniyet ekipleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu yönünü bir süre trafiğe kapatırken kazaya karışan araçlar karayolları ekipleri ve çekiciler yardımıyla kaldırıldı.
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Kaza saat 23.30 sıralarında, Esenyalı Köprüsü, Kadıköy istikametinde meydana geldi.
Lüks otomobilin neden olduğu kazada 3 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, lüks otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Ankara istikametine giden sürücüler, olay yerine bakmak isterken zincirleme kazaya neden oldular.
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, lüks otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Pendik'te trafiği felç eden zincirleme kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi
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Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolu 43üncü kilometresinde meydana geldi.
Osman Erduğan (25) yönetimindeki 06 BJC 168 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Nazlı Beyazgül yönetimindeki 06 BA 0082 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil boş araziye savruldu.
Bu sırada Osman Şimşek (62) yönetimindeki 34 CHS 602 plakalı cip kazadan dolayı yolda duran kamyonete çarptı.
Zincirleme kazada, sürücüler Osman Erduğan, Asiye Şimşek (63), Osman Şimşek ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hatice Erduğan (24) ve Mehmet Efe Erduğan (2) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye; ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan kontrolde, İstanbulun Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı Beldesinin eski belediye başkanı olduğu öğrenilen sürücü Osman Şimşekin eşi Asiye Şimşekin (59) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Şimşek’in cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırıkkale'de zincirleme kaza: Bir ölü dört yaralı var
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Mecidiyeköyde D-100 Karayolu üzerinde henüz bilinmeyen nedenle 13 araç zincirleme kaza yaptı.
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
Kazada yaralananlar itfaiye tarafından araçlardan çıkarılırken, D-100 Karayolunun trafiği Anadolu yakası istikametine durdu.
Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi.
Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği belirtildi.
Öte yandan kazanın ardından araçlarda sıkışan 1i bebek toplam 8 kişinin olay yerindeki itfaiye tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
Yaralı 8 kişi, aralarında hafif yaralıların da olduğu diğer kişilerle hastaneye sevk edildiği bildirildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.
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Şişli'de 13 araç zincirleme kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde 13 araç zincirleme kaza yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1'i bebek, 8 kişiyi sıkıştıkları araçlardan çıkartarak ambulanslarla hastaneye sevk etti.