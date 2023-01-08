Beykoz’da zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı

Pendik'te trafiği felç eden zincirleme kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi

Pendik'te lüks bir otomobilin neden olduğu zincirleme kazada üç kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçarken, karşı şeritte kazaya bakmaya çalışan sürücülerin neden olduğu kazada ise dört araç birbirine girdi