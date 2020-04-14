Beykozlu kadınlar sağlıkçılar için yemek pişiriyor

Ülke olarak koroavirüs ile mücadele ederken en çok zorluk yaşayan sağlık çalışanları için Beykozlu kadınlar evlerinde yemek pişirerek onlara moral vermeye çalışıyor.

Hastanede çocuklarından, evlerinden, ailelerinden uzak gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarını unutmadıklarını göstermek isteyen kadınlar, her gün pişirdikleri onlara götürüyor.

OYNAT 00:52 Her gün sağlık çalışanları için pişiriyorlar Beykozlu kadınlar, evlerinde yaptıkları yiyecekleri her gün sağlık çalışanlarına götürerek onların yanında olduklarını gösteriyor ve bu sürecin atlatılması için onlara moral veriyor. BiP'te paylaş

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Kadınların bu moral verici desteği hakkında konuşan Beykoz Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf, “Biz millet olarak zor zamanları hep birlikte beraber olarak aştık her zaman olduğu gibi şimdide bizbize yeteriz diyoruz. Tez zamanda bu salgından kurtulur ve eski günlerimize geri döneriz insallah. Başta sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm gayret gösteren kamu çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum” diyerek yaptıkları yiyecekleri imkanlar ölçüsünde hergün sağlık çalışanlarına ulaşıracaklarını belirtti.

Evinizde kaldığınız için teşekkür ederiz

Sağlık çalışanları ise bu durum karşında mutluluklarını dile getirdi. Çekmiş oldukları videolar ile kadınlara teşekkür eden sağlıkçılar “Bu zorlu süreçte bizlere destek olduğunuz için özellikle evinizde kalıp bize bu kadar güzel yiyecekler hazırladığınız için acil hemşireleri olarak sizlere çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Beykozlu kadınlar yaptıkları yemeklere bir de küçük notlar bırakarak sağlıkçıların gülümsemesini sağlıyor.

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