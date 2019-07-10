Gündem Beylikdüzünde rot kolu kırılan TIR trafiği kitledi
İSTANBUL

Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunu kilitleyen kaza

Beylikdüzü'nde rot kolu kırılan TIR trafiği kitledi

Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda rot kolu kırılan TIR bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapatılırken, bölgede yoğunluk oluştu. Ekiplerin TIR'ı kaldırma çalışması sürüyor.

Haber Merkezi IHA
Beylikdüzü'nde rot kolu kırılan TIR
IHA
Beylikdüzü'nde rot kolu kırılan TIR
Beylikdüzü'nde rot kolu kırılan TIR
IHA
Beylikdüzü'nde rot kolu kırılan TIR

İstanbul'da Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda rot kolu kırılan bir tır bariyerlere çarptı. Trafik Ambarlı istikametinde durma noktasına gelirken yol havadan drone ile görüntülendi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda yaşandı. Limana doğru seyreden 34 UH 9409 plakalı tırın rot kolu kırılarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası tır sürücüsü hafif yaralanırken içindeki mazotta yerlere döküldü. Bölgede yoğun trafik oluştu. Oluşan trafiği açmak için ekipler çalışmalarına başladı. Araçların kontrollü olarak geçişi sağlandı. Yoldaki yoğun trafik ise havadan görüntülendi.

Hülagü örneği ile özeleştiri

Hülagü örneği ile özeleştiri

'Milletten kopmuşluğa sebep olan her türlü şeyi söküp atacağız'
Ankarada kritik toplantı

Ankara'da kritik toplantı

Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev'i kabul etti.
Caniler hapisten çıkamayacak

Caniler hapisten çıkamayacak

​Suriyeli anne ve bebeğini katletmişlerdi.
Dolarda<br>Powell etkisi

Dolarda
Powell etkisi

​FED'in faizleri indirme sinyali, doları 5.63'e geriletti.
Bu acıya<br>yürek dayanmaz!

Bu acıya
yürek dayanmaz!

Kapağı açık bırakılan kanalizasyona düşen çocuk öldü.
Manisa'da<br>katliam gibi kaza

Manisa'da
katliam gibi kaza

Otobüsle çarpışan panelvandaki 6 kişi hayatını kaybetti.
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Cumhurbaşkanı müjdelemişti

Cumhurbaşkanı müjdelemişti

​Gelecek ayın sonunda tamamlanacak.

Türkiye'nin hakkıdır

Türkiye'nin hakkıdır

​Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimine ilişkin konuştu.
Faizi tek haneli<br>rakamlara indireceğiz

Faizi tek haneli
rakamlara indireceğiz

Cumhurbaşkanı Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Trump için "beceriksiz" demişti

Trump için "beceriksiz" demişti

​İki ülke arasında krize yol açan Büyükelçi, istifa etti.
Bir ayda<br>üçüncü nöbet

Bir ayda
üçüncü nöbet

Merkel, tören sırasında titremeye başladı.
İhanet gecesinin<br>yeni görüntüleri

İhanet gecesinin
yeni görüntüleri

​15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Sonuçları iyi olmayacak

Sonuçları iyi olmayacak

AK Parti Sözcüsü ​Çelik'ten Yunan Bakan'a sert tepki.
İsrail Türkiye'nin varlığından rahatsız

İsrail Türkiye'nin varlığından rahatsız

​Türkiye'nin son adımları İsrail'i telaşa düşürdü.
İstanbul<br>için saatli uyarı

İstanbul
için saatli uyarı

​İstanbul'da yola çıkacaklar için peş peş uyarılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.