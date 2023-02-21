Beylikdüzü D-100 karayolunda zincirleme kaza

D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CGS 577 plakalı servis aracı, freninin boşalması sonucu aynı istikamette ilerleyen bir araca çarptı. Daha sonra bir İETT otobüsünün de bulunduğu araçlar da kazaya karıştı.