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Beylikdüzü D-100 karayolunda zincirleme kaza

D-100 Karayolu Beylikdüzü yanyolda İETT otobüsünün de bulunduğu sekiz araç zincirleme kazaya karıştı. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı, kaza nedeniyle bölgede ulaşım aksadı.

09:53 . 21/02/2023 Salı
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Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CGS 577 plakalı servis aracı, freninin boşalması sonucu aynı istikamette ilerleyen bir araca çarptı. Daha sonra bir İETT otobüsünün de bulunduğu araçlar da kazaya karıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerin bir kısmı yol kenarına savruldu. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan 8 araçta hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yan yolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

#D-100 Karayolu
#kaza
#Beylikdüzü
2 saat önce
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Beylikdüzü D-100 karayolunda zincirleme kaza
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