Beylikdüzü marinada bot ile tekne çarpıştı: Denize düşen kişi hayatını kaybetti

Beylikdüzü marina önlerinde bot ile teknenin çarpışması sonucu denize düşen Selçuk Mahanoğlu(41) hayatını kaybetti. Mahanoğlu'nun cansız bedeni yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu bulundu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü marinada meydana geldi. İddiaya göre, marina önlerinde bot ile teknenin çarpışması sonucu botta bulunan Selçuk Mahanoğlu(41) denize düştü.

Mahanoğlu, deniz polisinin ve dalgıçların yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu olay yerine yakın bir yerde kıyıya vurmuş şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mahanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.