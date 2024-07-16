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Beylikdüzü marinada bot ile tekne çarpıştı: Denize düşen kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'nde bir marinada tekne ile botun çarpışması sonucu denize düşen Selçuk Mahanoğlu'nun (41) cansız bedenine ulaşıldı.

11:29 - 16/07/2024 الثلاثاء
DHA
Mahanoğlu, 6 saatlik çalışması sonucu olay yerine yakın bir yerde kıyıya vurmuş şekilde bulundu.
Mahanoğlu, 6 saatlik çalışması sonucu olay yerine yakın bir yerde kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

Beylikdüzü marina önlerinde bot ile teknenin çarpışması sonucu denize düşen Selçuk Mahanoğlu(41) hayatını kaybetti. Mahanoğlu'nun cansız bedeni yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu bulundu.


Olay, saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü marinada meydana geldi. İddiaya göre, marina önlerinde bot ile teknenin çarpışması sonucu botta bulunan Selçuk Mahanoğlu(41) denize düştü.


Denize düşen Mahanoğlu, yüzeye çıkamayarak kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine marinaya deniz polisi sevk edildi.

Mahanoğlu, deniz polisinin ve dalgıçların yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu olay yerine yakın bir yerde kıyıya vurmuş şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mahanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.


Mahanoğlu'nun cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası hastane morguna kaldırıldı.




#İstanbul
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