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İSTANBUL

Beylikdüzü sahilinde poşet içinde bebek cesedi bulundu

Beylikdüzü sahilde bebek cesedi bulundu

Beylikdüzü Kavaklı Sahili’nde poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi kıyıya vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi IHA
Beylikdüzü sahilde bulunan bebek cesedi
Beylikdüzü sahilde bulunan bebek cesedi

İstanbul'da Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde poşetin içine konulmuş bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kıyıya vurmuş ceset üzerinde incelme başlattı.

POŞET İÇİNDE BULUNDU

Olay, sabah 08.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köpeğiyle birlikte sabah yürüyüşü için sahile gelen yabancı uyruklu bir kişi, köpeğinin ısrarlı havlaması üzerine sahil şeridine indi. Köpeğinin peşinden ilerleyen yabancı uyruklu şahıs poşet içerisindeki bebek cesedini fark etti. Gördüğü manzara karısında dehşete düşen şahıs, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İHA
Beylikdüzü'nde bulunan bebek cesedi

İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelme ekipleri ceset üzerinde incelemelerine başladı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde henüz göbek bağının kesilmemiş yeni doğmuş bir bebek cesedi olduğu anlaşıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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