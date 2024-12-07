Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın giriş katında patlama meydana geldi: 6 yaralı var 1 kişi enkaz altında

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı bir binanın giriş katındaki dairede doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede doğalgazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.
Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Elektrik ve doğal gaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor.
Altı kişi yaralandı
Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Bir kişi ise enkaz altında.