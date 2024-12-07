Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın giriş katında patlama meydana geldi: 6 yaralı var 1 kişi enkaz altında

Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın giriş katında patlama meydana geldi: 6 yaralı var 1 kişi enkaz altında

Lokman Özdemir
08:177/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşanan patlamanın doğalgazdan kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.
Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşanan patlamanın doğalgazdan kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı bir binanın giriş katındaki dairede doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede doğalgazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.


Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


Elektrik ve doğal gaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor.


Altı kişi yaralandı


Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Bir kişi ise enkaz altında.






#beylikdüzü
#istanbul
#patlama

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE REFAH PAYI FORMÜLÜ ŞEKİLLENDİ: SSK ve Bağ-Kur'lunun maaşları ne kadar olacak?