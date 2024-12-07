Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın giriş katında patlama meydana geldi: 6 yaralı var 1 kişi enkaz altında

İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede doğalgazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.