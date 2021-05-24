Gündem Beylikdüzünde ağaç katliamı Türkiye Deniz Canlıları Müzesini yıkan CHPli belediye bu kez de 160 ağacı söktü
İSTANBUL

Beylikdüzü'nde ağaç katliamı: Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıkan CHP'li belediye bu kez de 160 ağacı söktü

CHP’li Beylikdüzü Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi "izinsiz belediye alanı işgali" iddiasıyla yıkmıştı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı müzeden sonra şimdi de boyları 7-8 metreyi bulan yaklaşık 160 ağacın belediye tarafından söküldüğünü iddia etti.

Haber Merkezi İHA
Beylikdüzünde ağaç katliamı: Türkiye Deniz Canlıları Müzesini yıkan CHPli belediye bu kez de 160 ağacı söktü
Beylikdüzü'nde boyları 7-8 metreyi bulan yaklaşık 160 ağacın belediye tarafından söküldüğünü iddia edildi.

Beylikdüzü’nde boyları 7-8 metreyi bulan yaklaşık 160 ağacın belediye ekipleri tarafından söküldüğü iddiası tepki çekti. Beylikdüzü’nde belediye ekiplerinin yaklaşık 160 ağacı söktüğü iddiası büyük tepki topladı. İlçedeki boyları 7-8 metreyi bulan ağaçların kökünden söküldüğü belirtilirken Balıkçı Kenan Balcı, Beylikdüzü Belediyesi’nin Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni yıktıktan sonra müzenin çevresinde bulunan ağaçları söktüğünü ifade etti.

"Nasıl böyle bir vahşet yapıyorlar, akıl alır gibi değil"


Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı: ‘Bizler yeşil alanı imara açıyorlar diye eylem yaptık. Devlet yetkililerine mektup yazdık. Yeşil alanın imara açılmasını engelledik. Şimdi de bizden bu şekilde intikam alıyorlar. Önce çocukların bilgi yuvası Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni yıktılar, şimdide müzeden kalan ağaçları kökünden söktüler. Burada yaklaşık 160 ağaç vardı. Yazık günah değil mi o ağaçlara. Burası adeta küçük bir orman gibiydi. Şimdi hepsini söktüler. Bu neyin düşmanlığı. Yeşile, ağaç bile saygıları yok. Olumsuzlukta İmamoğlu sınır tanımıyor. Eşi benzeri olmayan müzeyi yıktılar. İnsanın vicdanı sızlar. Yaprak açan ağaç bu mevsimde tutmaz. Nasıl böyle bir vahşet yapıyorlar. Akıl alır gibi değil’ ifadesini kullandı.

CHP'li belediyeden ağaç katliamı: Vatandaş son anda engelledi
GÜNDEM
CHP'li belediyeden ağaç katliamı: Vatandaş son anda engelledi


  • Bu mevsimde sökülen ağaçların yeniden dikilmesinin mümkün olmadığını belirten çevre sakinleri: ‘Burada boyları 7-8 metreyi bulan ağaçlar vardı. Yaprak açmış, çiçek açmıştı. Bu mevsimde ağaçları söker yerini değiştirirseniz bu ağaçlar maalesef kurur. 160’a yakın ağacı kökünden söktüler yazık günah. Bu ağaçların kime ne zararı vardı’ şeklinde konuştu.

İzmir'de CHP'li belediyeden ağaç katliamı: Vatandaşlar gözyaşlarıyla anlattı
FOTOĞRAF 19
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Mordoğan Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan ağaçları kesmek için gelen CHP'li Karaburun Belediyesi ekipleri ile kepçeleri gören mahalleli, kesime engel olmak istedi. Kepçelerle yıkılan yol kenarındaki ağaçlar, belediyeye ait kamyonlara yüklenerek götürüldü.
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Vatandaşlar, yaşanan ağaç katliamının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.
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Durumu gözyaşları ile anlatan ve görüntüleri çeken Didem Aybak, Savcılığa gittim, en azından durdurma kararı çıkarırım diye, o sırada hiçbir şekilde beklemeyip, sadece yolu bir metre genişletmek için burada, çam ağaçlarını kestiler. Bunlar başka yere de dikilemiyorlar dedi.
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Mahalle halkının tepkisine rağmen ağaçlar sökülüp kamyonlara yüklenerek, bölgeden götürüldü.
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İzmir'de CHP'li belediyeden ağaç katliamı: Vatandaşlar gözyaşlarıyla anlattı
Daha önce sık çık çevre katliamlarıyla gündeme gelen CHP yönetimindeki belediyelerin son durağı İzmir oldu. Karaburun ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışması kapsamında ağaçları kesmesine ilçe halkı tepki gösterdi. Ağaçların kesilmesini görüntüleyen mahalleli, ekipleri engellemek istedi ancak başarılı olamadı. Ağaçların kesilmesine engel olamayan mahallelilerden Didem Aybak, gözyaşlarına hakim olamadı.
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