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İSTANBUL

Beylikdüzü'nde AVM'de yangın paniği: Mahsur kalanlar var

İstanbul Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle AVM'nin içerisini duman kaplarken, kesilen elektrikler nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Yoğun duman nedeniyle panikleyen AVM'dekiler kendilerini dışarıya attı.
Yoğun duman nedeniyle panikleyen AVM'dekiler kendilerini dışarıya attı.

Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde trafoda yangın çıktı.

Avm'nin içerisini duman kaplarken, elektriklerin kesilmesi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Beylikdüzü'nde bir AVM'de yangın paniği: İlk görüntüler geldi
OYNAT 00:59
Beylikdüzü'nde bir AVM'de yangın paniği: İlk görüntüler geldi
İstanbul Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde trafoda yangın çıktı. AVM'nin içerisini duman kaplarken, elektriklerin kesilmesi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yoğun duman nedeniyle panikleyen AVM'dekiler kendilerini dışarıya attı.


Yoğun duman nedeniyle panikleyen AVM'dekiler kendilerini dışarıya attı.

Böyle vicdansızlık olmaz: Çantasını aldıkları kadını otomobille sürükledi
FOTOĞRAF 6
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Esenyurt'taki Balıkyolu Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde geçen Pazar günü otomobildeki 4 şüpheli adres sorma bahanesi ile yabancı uyruklu bir kadının yanına yaklaştı.
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Şüpheliler kadının çantasını alıp, kaçmaya çalıştı. Çantasını vermek istemeyen kadın yerde sürüklendi.
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Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtları incelenerek şüpheliler tespit edildi.
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Polis 27 ayrı suç kaydı bulunan M.Y., 15 ayrı suçtan kaydı bulunan A.D., 4 ayrı suç kaydı bulunan H.Ş., 1 suç kaydı bulunan İ.S.'yi yakaladı.
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Bu kişilerde ayrıca kapkaç sonucu aldıkları 2 kişiye ait telefon ve bir çalıntı plaka da ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturmaya devam ediliyor.
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Öte yandan kapkaç anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının yanına yaklaşan şüpheliler, çantasını almaya çalışıyor. Şüphelilere direnen kadın bir süre sürükleniyor. Bu sırada çevredekiler de şüphelilere müdahale etmeye çalışıyor.
Böyle vicdansızlık olmaz: Çantasını aldıkları kadını otomobille sürükledi
Esenyurt'ta çantasını vermek istemeyen bir kadını otomobil ile sürükleyen ve birçok suçtan kayıtları bulunan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kadını sürükledikleri anlar kameralara yansıdı.


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