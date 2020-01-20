Gündem Beylikdüzünde bacağından silahla vurulan yaralı kaldırıma oturdu ambulans bekledi
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Beylikdüzü'nde bacağından silahla vurulan yaralı kaldırıma oturdu ambulans bekledi

Beylikdüzü'nde bacağından silahla vurulan yaralı kaldırıma oturdu ambulans bekledi

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi borçlu olduğu kişiyi cadde ortasında bacağından silahla vurularak yaralandı. Saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olurken, yaralı kaldırıma oturdu, ambulans bekledi.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine çok sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine çok sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'daki olay saat 13.30 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa D., alacaklı olduğu kişiyle tartışmaya başladı. Borçlu kişi belindeki silahı çıkararak Mustafa D.'ye ateş etmeye başladı. Bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan adamı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Silahlı saldırgan olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekiplerine silahıyla birlikte teslim oldu.

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Saldırgan gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, yaralı Mustafa D. bir süre kaldırımda oturarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Olay yerine çok sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlardan ilk yardım

Bu sırada vatandaşlar yerde buldukları bir lastik iple yaralı adamın bacağını bağlayarak kan kaybetmesini önlenmeye çalıştı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıya ambulansta yaptıklar ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürürdü.

Bu sırada vatandaşlar yerde buldukları bir lastik iple yaralı adamın bacağını bağlayarak kan kaybetmesini önlenmeye çalıştı.

Olay yeri inceleme ekipleri de silahlı saldırının yaşandığı noktada çalışma yaptı. Olayı gören bir vatandaş, "Ben lastik patladı sandım bir daha aynı sesi duyunca silah olduğunu anladım. Dışarı baktığımda vuran kişi diz çökmüş polis ekiplerine teslim oluyordu" diye konuştu.

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