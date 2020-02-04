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İSTANBUL

Beylikdüzü'nde Çin'den gelen hostes alarmı: İzole odaya alındı

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen ve kısa zaman önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu belirlenen kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede tetkikleri yapılan kadın, bir süre sonra izole müşahade odasına alındı.

Haber Merkezi DHA
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Çin'den gelen hostes şikayetleri sonucunda izole odaya alındı
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Çin'den gelen hostes şikayetleri sonucunda izole odaya alındı

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede tetkikleri yapılan kadın, bir süre sonra izole müşahade odasına alındı.

DHA
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Çin'den gelen hostes izole odaya alındı.
Hastaneye başvuran kişinin kısa zaman önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.

İZOLE MÜŞAHADE ODASINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir Türk kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı.
  • Tahlillerin ardından kadın hastanenin izole müşahade odasına alındı. Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran kadının kısa süre önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.

DHA
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Çin'den gelen hostes izole odaya alındı.

DHA
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Çin'den gelen hostes izole odaya alındı.

DHA
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Çin'den gelen hostes izole odaya alındı.
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