Gündem Beylikdüzünde işçilerin tehlikeli eğlencesi Hamağı kepçenin ucuna bağlayarak metrelerce yükseklikte döndüler
İSTANBUL

Beylikdüzü'nde işçilerin tehlikeli eğlencesi: Hamağı kepçenin ucuna bağlayarak metrelerce yükseklikte döndüler

Beylikdüzü'nde sıcaktan bunalan işçiler, hamağı kepçenin ucuna bağlayarak şantiye alanını lunaparka çevirdi. Kepçenin ucunda metrelerce yüksekte hızla dönmeye başlayan işçilerin, yürekleri ağızlara getiren eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Beylikdüzünde işçilerin tehlikeli eğlencesi: Hamağı kepçenin ucuna bağlayarak metrelerce yükseklikte döndüler
İnşaat işçilerinden tehlikeli eğlence.

Olay, dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde bulunan şantiyede yaşandı. Sıcaktan bunalan işçiler, şantiyede yatmak için kullandıkları hamak ve kepçeyle eğlenmek için farklı bir yöntem buldu.

İşçiler, kepçenin ucuna bağladıkları hamağa oturdu. Makinenin başına geçen operatör kepçeyi havalandırıp, hızla döndürmeye başladı. Metrelerce yükseklikte, hızla dönen kepçenin ucunda hamağa oturan işçiler, canlarını hiçe sayarak uzun süre eğlendi.

İşçilerin iş makinesiyle tehlikeli oyunu: Hamağı kepçeye bağlayıp döndüler
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İşçilerin iş makinesiyle tehlikeli oyunu: Hamağı kepçeye bağlayıp döndüler
Beylikdüzü'nde sıcaktan bunalan işçiler, hamağı kepçenin ucuna bağlayarak şantiye alanını lunaparka çevirdi. Kepçenin ucunda metrelerce yüksekte hızla dönmeye başlayan işçilerin, yürekleri ağızlara getiren eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yoldan geçen Halit Can Demirtaş da hamağa oturarak tehlikeli eğlenceye dahil oldu. Bu sırada şantiyedeki başka bir işçi, bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

"ÇOK EĞLENCELİYDİ, HERKESE TAVSİYE EDERİM"

Yoldan geçerken görüp, eğlenceye ortak olan Halit Can Demirtaş, “Ben yoldan geçiyordum. Bir baktım, ağabeyler kepçe ile eğleniyorlar. Ben de bunu kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Durdum hemen 'Ağabey bende binebilir miyim?' dedim. Ben de binip, döndüm. Çok eğlenceliydi. Hiç korkmadım. Herkese tavsiye ederim" dedi.

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