Beylikdüzü’nde kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü

Olay öğle saatlerinde Marmara Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu anne 3 yaşındaki oğlunu öldürdü.
- İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Olay öğle saatlerinde Marmara Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu anne 3 yaşındaki oğlunu öldürdü.
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