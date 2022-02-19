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Beylikdüzü’nde kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü

Beylikdüzü'nde bir sitede yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü. Polisin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Beylikdüzü’nde kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
Foto: DHA.

Olay öğle saatlerinde Marmara Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu anne 3 yaşındaki oğlunu öldürdü.

  • İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.


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