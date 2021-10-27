Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı

Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda işçi taşıyan servis minibüsü park halindeki tıra çarpıp devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Liman yolu trafiğe kapandı.
Ayrıntılar geliyor...
Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda işçi taşıyan servis minibüsü park halindeki tıra çarpıp devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Liman yolu trafiğe kapandı.
Ayrıntılar geliyor...
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