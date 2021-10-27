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İSTANBUL

Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı

Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda işçi taşıyan servis minibüsü park halindeki tıra çarpıp devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Liman yolu trafiğe kapandı.

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Haber Merkezi İHA DHA
Beylikdüzünde TIRa arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı
Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda TIR'a arkadan çarpan servis aracı devrildi.

Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu’nda işçi taşıyan servis minibüsü park halindeki tıra çarpıp devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Liman yolu trafiğe kapandı.

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DHA
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