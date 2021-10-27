Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı

İzmir'de hastanede güvenlik görevlilerine saldırı kamerada

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde, iddialara göre enjektör yaptırmaya gelen ve işlemin geç yapıldığını iddia eden bir hasta güvenlik görevlilerine saldırdı. Darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.