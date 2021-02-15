​Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu

Kardan gelin ve damadı yapan Tülay Eken, Yaptığımızdan beri geçenler durup fotoğraf çekiyor, para takıyor. Herkesin ilgisini çekti. Gerçek bir hava verdi. Hem kara hasret kaldık. Hem düğün derneklere hasret kaldık. Onun için biz de eğlence olsun diye Zülküf ve Zülfiye'yi yaptık. Çocuklarımızı evlendiriyoruz. Allah sonlarını hayırlı etsin. Eski çocukluğumdan beri yaptığım şeyler. Dünden beri karı görünce de dayanamadım sabah kalktım gelinle damat yaptım. Herkese bir moral olsun diye içimden geldi dedi.