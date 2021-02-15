​Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu

Beylikdüzü Haramidere’de E-5 karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu. Bölgeye ekipler sevk edildi.
Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Başakşehir'de kar yağışı devam ediyor. Arnavutköy'de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
MARMARA'DA FIRTINA SAATTE 90 KİLOMETREYE KADAR ESECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak, Trakya’da biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Marmara’nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
GÜNDEM
Trakya için kuvvetli fırtına ikazı yapıldı
GÜNDEM
İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı: Saatte 80 kilometre hıza ulaşacak
FOTOĞRAF 4
Çatalca'da her taraf beyaza bürünürken, İnceğiz Mahallesi sakinleri ise kardan gelin ve damat yaptı. Yoldan geçenler durup fotoğraf çekerken bazıları ise kardan çifte para taktı. Koronadan dolayı düğünlere, eğlencelere hasret kaldıklarını söyleyen mahalleli ise eğlenmek amaçlı kardan gelin ve damat yaptıklarını söyledi. Damada ceket, geline ise yazma bağlayan kadınlar Zülküf ve Zülfiye adını verdikleri kardan gelin ve damadın bol bol fotoğrafını çekti.
Kardan gelin ve damadı yapan Tülay Eken, Yaptığımızdan beri geçenler durup fotoğraf çekiyor, para takıyor. Herkesin ilgisini çekti. Gerçek bir hava verdi. Hem kara hasret kaldık. Hem düğün derneklere hasret kaldık. Onun için biz de eğlence olsun diye Zülküf ve Zülfiye'yi yaptık. Çocuklarımızı evlendiriyoruz. Allah sonlarını hayırlı etsin. Eski çocukluğumdan beri yaptığım şeyler. Dünden beri karı görünce de dayanamadım sabah kalktım gelinle damat yaptım. Herkese bir moral olsun diye içimden geldi dedi.
O sırada yoldan geçen Ahmet Faruk Yılmaz, Yoldan geçiyordum ama kayıtsız kalamadım. İlk defa kardan gelinle damat gördüm. Çok yaratıcı. Durup fotoğrafını çekmek istedim. Hatta para da takacağım. İsimlerini de yeni öğrendim. Zülküf ve Zülfiye. Zaten genelde köy yollarında böyle ablalarımızın yapmış olduğu güzellikleri görürüz dedi.
Kardan gelin ve damat yaptılar: Yoldan geçenler para taktı
Çatalca İnceğiz mahallesinde kara hasret kaldıklarını söyleyen sakinler, kardan gelin ve damat yaptı. Zülküf ve Zülfiye adını verdikleri gelin ve damada, yoldan geçenler ise durup para taktı.
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Kentte cumartesi akşamı başlayan kar yağışı, dün gece etkisini yitirdi.
Kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.
Poyraz fırtınasıyla tipi şeklinde yağdığı için 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ile ana halatların çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak olan kedi yolunda kar birikintisi oluşmadı.
Ancak köprünün Asya yakasındaki Lapseki ile Avrupa yakasındaki Gelibolu çevresi beyaza büründü.
Sahillerdeki beyaz örtü, 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri ve kedi yoluyla aynı fotoğraf karesinde birleşince, ortaya seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
Simgelerin köprüsü: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
Çanakkale'de etkili olan kar yağışının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü ve sahildeki beyaz örtü aynı kareye yansıyınca, ortaya seyrine doyumsuz manzara çıktı.