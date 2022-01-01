Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan CHP İlçe Başkanlığına hodri meydan: İstediğiniz gün-saatte gelmeye milletimize hesap vermeye hazırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına randevusuz olarak giderek provokasyona imza atmıştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, iki kez kapıda kalan Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından çağrıda bulunmuştu.

"AK Parti'li bir başkan olarak sizi Beyoğlu'na davet ediyorum, kapıda karşılayacağım. 'Meseleleri' konuşalım. Var mısınız? 'Kürtlere özerklik verilsin' cümlesini Beyoğlu’nda neden sloganlaştırdığınızı. Şehit Savcımız Selim Kiraz’ı katleden örgütün CHP için neden propaganda yaptığını. PKK/KCK’nın kurdurduğu Diyader ile İBB İnanç Masası’nın ilişkilerini. Var mısınız benimle bu acı kahveyi içmeye?" diyen Başkan Yıldız'a CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı'ndan yanıt geldi.

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Bahsedilen konulara değinmekten kaçınan CHP İlçe Örgütü, Başkan Yıldız'ın 'projesi olmadığını ve çareyi polemikte bulduğunu' öne sürdü.

GÜNDEM Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan Kılıçdaroğlu'na açık davet: Kapıda karşılayacağım var mısınız?

BAŞKAN YILDIZ: MİLLETİMİZE HESAP VERMEYE HAZIRIM

Başkan Yıldız ise sosyal medya hesabından Beyoğlu CHP İlçe Başkanlığı'na seslendi.

"Bir Kasımpaşalı’ya iftira attınız! İstediğiniz gün-saatte gelmeye, milletimize hesap vermeye hazırım. Davetinizi bekliyorum!" diyen Başkan Yıldız, "Genel Başkanınıza yaptığım davette “Meseleleri” konuşma çağrısı yaptım. Siz de Okmeydanı Kentsel dönüşümden ve söz verilip yapılmayan projelerden bahsetmişsiniz. Açık çağrımdır: Beyoğlu’ndaki tüm CHP yöneticilerini ve CHP’ye oy veren kardeşlerimizi davet edin, hemen geleceğim." ifadelerini kullandı.

Bu hafta @kilicdarogluk ya yaptığım davete karşılık @CHP_BEYOGLU “Yüreğin varsa hesap ver” diye çağrıda bulundu.



Beyoğlu CHP Örgütü’ne sesleniyorum:



Bir Kasımpaşalı’ya iftira attınız!

İstediğiniz gün-saatte gelmeye, milletimize hesap vermeye hazırım.



Davetinizi bekliyorum! pic.twitter.com/hzWQWlb9KQ — HAYDAR ALİ YILDIZ (@haydaraliyildiz) January 1, 2022

"MİLLETİ NASIL KANDIRDIĞINIZI KONUŞALIM"

Paylaşımında yapılan hizmetlerle ilgili bilgi notlarına da yer veren Başkan Yıldız, “Meseleleri” konuşalım: 15 yıldır gerçekleştirmeye çalıştığımız Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili neden defalarca mahkemeye gidip projeyi geciktirdiğinizi, projeyle ilgili yaydığınız yalanları, milletimizi nasıl kandırdığınızı. Başını sonunu keserek yayınladığınız Sn. Bilal Erdoğan’la aramda geçen HAVUZ konuşmasının tamamını davetlilere izletmeye VAR MISINIZ?" açıklamasında bulundu.

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"SUNUMU PARTİ HESAPLARINIZDAN CANLI YAYINLAYACAKSINIZ"

"İstiklal Caddesi’nde CHP’li İBB’nin maske-dezenfektan standlarımızı nasıl, neden yıktığını tartışmaya, VAR MISINIZ? Sosyal Market’ten pandemi sürecinde halkımıza yapılan yardımları dinlemeye, hatta benimle Sosyal Market’e gidip devlet-millet dayanışmasını görmeye VAR MISINIZ?" diyen Başkan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi sebebiyle bizzat başlattığım “Beyoğlu Halkı Esnafının Yanında” kampanyasını konuşmaya… Beyoğlu’nda söz verdiğimiz ve yaptığımız projeleri, video görüntüleriyle izlemeye, devam eden projeleri dinlemeye, hatta benimle bir gün projeleri gezmeye VAR MISINIZ?

“Projeleri İBB kaybedildiği için boşa düştü” dediğiniz, Beyoğlu’nun geleceği için hazırladığımız projelere, Sn. Ekrem İmamoğlu ve İBB’nin neden bir çivi bile çakmadığını konuşmaya VAR MISINIZ? Ben komşularıma, CHP’li seçmelerimize hesap vermeye VARIM. Siz VAR MISINIZ?

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Sizin yüreğiniz varsa benim çağrıma cevap verin CHP Beyoğlu. Yeri, saati, günü siz belirleyin. Tek bir ricam var: İftiralarınızın yüzünüze vurulacağı, İstiklal’deki kara lekeniz gibi yalanlarınızın yüzünüze çarpılacağı bu sunumu parti hesaplarınızdan canlı yayınlayacaksınız."

GÜNDEM CHP'li Meclis Üyesi'nin algısını Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız videoyla çürüttü: İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim

CHP'nin 'üretilmiyor' dediği projelerden birkaçı şöyle:

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