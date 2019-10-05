Gündem Beyoğlunda 5 katlı bina göçtü Enkaz altında kalan 5 yavru kedi kurtarıldı
İSTANBUL

Beyoğlu'nda 5 katlı bina göçtü: Enkaz altında kalan 5 yavru kedi kurtarıldı

Beyoğlu'ndaki 5 katlı metruk bir binada göçük meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri göçük altında kalan 5 yavru kediyi kurtardı.

Haber Merkezi DHA
Ekipler enkaz altında kalan yavru kedileri kurtarmak için çalımalar yürüttü.
Ekipler enkaz altında kalan yavru kedileri kurtarmak için çalımalar yürüttü.

Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu Sokağı'nda saat 18.00 sıralarında bir binada göçme meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

Enkaz altında kalan 5 yavru kedi kurtarıldı

  • Binadan kopan parçalar yan tarafında bulunan binanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağı şerit çekerek kapatırken, itfaiye ekipleri göçükte inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan 5 yavru kediyi kurtardı.

Binanın metruk olduğu öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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