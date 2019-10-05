Beyoğlu'nda 5 katlı bina göçtü: Enkaz altında kalan 5 yavru kedi kurtarıldı

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Milli Savunma Bakanı Akar: Oyalama veya geciktirme olursa bu çalışmalar biter

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ardından MSB'nin resmi sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Akar'ın Esper'e, "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmaların biter ve bunda son derece kararlıyız" ifadelerini ilettiği belirtildi.