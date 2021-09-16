​Beyoğlu’nda 7’den 70’e herkes için spor vakti

Son yıllarda sportif faaliyetler için yapılan önemli yatırımlarla ön plana çıkan Beyoğlu Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla 7’den 70’e herkesin katılım sağlayabileceği sportif faaliyetleri hizmete sundu. İlçenin altı farklı noktasından bulunan spor tesislerinden, yaz spor okullarına, kefken kampından yüzme havuzlarına kadar sporun her alanında sunulan hizmetlerden her yıl, gençler başta olmak üzere 100 binden fazla kişi faydalanıyor.
GENÇ SPORCULAR YETİŞTİRİYORUZ
- Beyoğlu’nda spor alanında yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Kültürün, sanatın ve turizmin merkezi olan Beyoğlu, son yıllarda yaptığımız çalışmalarla sporun da merkezi olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. Bu kadim şehri gelecekte ülkemize madalyalar kazandıracak genç sporcuların yetiştiği bir merkez haline dönüştürmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda ilçemizde bulunan tüm sahaların ve spor alanlarının genç sporcularımıza hizmet sunacak şekilde yeniden düzenlenmesi için kapsamlı bir çalışma yürüttük. Bu sayede altı farklı noktasında bulunan spor tesislerini gençlerimizin ve amatör spor kulüplerinin kullanımına sunduk. Bu spor tesislerinde amatör spor kulüplerimiz dönüşümlü olarak antrenmanlarını ve maçlarını yapabiliyorlar. Gençlerimizde bu alanlarda düzenlenen sportif aktivitelere katılıyorlar” dedi.