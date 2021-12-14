Gündem Beyoğlunda asılı Türk bayrağını koparmışlardı İki kişi adliyeye sevk edildi
İSTANBUL

Beyoğlu'nda asılı Türk bayrağını koparmışlardı: İki kişi adliyeye sevk edildi

Beyoğlu'ndaki Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda asılı Türk bayrağını kopardıkları gerekçesiyle yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğeri adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Beyoğlunda asılı Türk bayrağını koparmışlardı: İki kişi adliyeye sevk edildi
Beyoğlu'nda asılı Türk bayrağını kopardıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan ve Karaköy Meydanı'nda bulunan Yeraltı Çarşısı'nda asılı Türk bayrağının koparılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri yabancı uyruklu 3 kişiden ikisini gözaltına aldı. Diğer şüphelinin ise yurt dışına çıktığı tespit edildi.

  • Türk bayrağına yönelik herhangi bir olumsuz eyleminin olmadığı belirlenen bir şüpheli serbest bırakılırken, diğer zanlı E. K, ise emniyetteki işlemlerinin ardından "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Karaköy alt geçidinde Türk bayrağını koparan iki kişi yakalandı
OYNAT 00:21
Karaköy alt geçidinde Türk bayrağını koparan iki kişi yakalandı
Beyoğlu'ndaki Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda asılı Türk bayrağını kopardıkları gerekçesiyle yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Türk bayrağına yönelik herhangi bir olumsuz eyleminin olmadığı belirlenen bir şüpheli serbest bırakılırken, diğer zanlı E. K, ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Devlet egemenliği alametlerini aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Karaköy Yeraltı Çarşısında Türk bayrağını koparan kişi esnaftan dayak yedi
OYNAT 00:59
Karaköy Yeraltı Çarşısında Türk bayrağını koparan kişi esnaftan dayak yedi
Karaköy Yeraltı Çarşısında iki gün üst üste Türk bayrağı koparıldı. Olaya tepki gösteren esnaf, ikinci gün asılı bulunan Türk bayrağını koparan kişiyi dövdü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Türk bayrağını koparan kişiyi döven Erkan Yılmaz, 'Bayrağı aldı, elini siler gibi yaptı, yere attı. Bayrağımıza el attığı için ben de dayanamadım paldır küldür girdim. Bayrak bizim en kutsal değerimizdir. Sonuna kadar da giderim. Ölümüne giderim.' diye konuştu.

Esnaf Tolga Karataş ise olkayla ilgili, 'Bayrak koparma olayı olunca esnaf arkadaşlar müdahale ediyor. 'Ellerine sağlık' diyoruz. İlk saldırıyı yapan kişiler üç kişilik bir turist grubu. İkinci saldırıyı yapan kişi ise Türk. Bayrak ve sancak Türk Milletinin kırmızı çizgisidir. Bununla ilgili bir müdahale olduğu zaman kimse bizim sabrımızı denemesin, sınamasın' dedi.


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