Beyoğlu'nda asılı Türk bayrağını koparmışlardı: İki kişi adliyeye sevk edildi

Karaköy Yeraltı Çarşısında Türk bayrağını koparan kişi esnaftan dayak yedi

Karaköy Yeraltı Çarşısında iki gün üst üste Türk bayrağı koparıldı. Olaya tepki gösteren esnaf, ikinci gün asılı bulunan Türk bayrağını koparan kişiyi dövdü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Türk bayrağını koparan kişiyi döven Erkan Yılmaz, 'Bayrağı aldı, elini siler gibi yaptı, yere attı. Bayrağımıza el attığı için ben de dayanamadım paldır küldür girdim. Bayrak bizim en kutsal değerimizdir. Sonuna kadar da giderim. Ölümüne giderim.' diye konuştu.



Esnaf Tolga Karataş ise olkayla ilgili, 'Bayrak koparma olayı olunca esnaf arkadaşlar müdahale ediyor. 'Ellerine sağlık' diyoruz. İlk saldırıyı yapan kişiler üç kişilik bir turist grubu. İkinci saldırıyı yapan kişi ise Türk. Bayrak ve sancak Türk Milletinin kırmızı çizgisidir. Bununla ilgili bir müdahale olduğu zaman kimse bizim sabrımızı denemesin, sınamasın' dedi.

