Gündem Beyoğlunda atıktan dönüştürülen ürünler sergilendi Etkinliğin açılışını Emine Erdoğan yaptı
İSTANBUL

Beyoğlu'nda atıktan dönüştürülen ürünler sergilendi: Etkinliğin açılışını Emine Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu Belediyesince 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel olarak düzenlenen Sıfır Atık etkinliği kapsamında, toplanan atık malzemelerden üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, toplanan atık malzemelerin dönüşüm sürecinin uygulamalı olarak gösterildiği atölye çalışmalarını da izledi.

Haber Merkezi DHA AA
Beyoğlunda atıktan dönüştürülen ürünler sergilendi: Etkinliğin açılışını Emine Erdoğan yaptı
Etkinliğe katılan Emine Erdoğan, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Beyoğlu Belediyesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, ilçede Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanan her bir atığın toplanış ve dönüşüm öyküsünü katılımcılarla paylaştı. Etkinliğe katılan Emine Erdoğan, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop ile Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde, toplanan atık malzemelerden üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra Şişhane Meydanı'nda kurulan geri dönüşüm stantlarını gezdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Emine Erdoğan'a ilçede yapılan geri dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

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Atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması uygulamalı olarak gösterildi

Etkinlikte, Beyoğlu'nda Sıfır Atık Projesi kapsamında iş birliği yapılan firmalar, Şişhane Meydanı'nda kurulan stantlarda, atık malzemelerin geri dönüşüme nasıl kazandırıldığını uygulamalı olarak katılımcılarla paylaştı.

Ayrıca, kaynağında ayrı toplanan atık camların kırılıp işlemden geçirilerek yeni ürünlerin üretildiği atölye çalışması gerçekleştirildi. Emine Erdoğan da yapılan atölye çalışmalarını izledi.

DHA
  • Emine Erdoğan, "Sıfır Atık" belgesini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a takdim etti. Erdoğan, Beyoğlu Belediyesinin Anı Defteri'ni de imzaladı.

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Beyoğlu Belediyesi atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyor

Beyoğlu Belediyesi, Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni kapsamında hummalı bir çalışma yürütüyor.

Atık ilaçlar, organik atıklar, atık camlar, atık piller, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile tekstil atıkları kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

DHA
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geri dönüşüm çalışmaları kapsamında belirlemiş olduğu tüm esasları eksiksiz bir biçimde yerine getiren Beyoğlu Belediyesi, 250 bin nüfusun altında Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanan öncü belediyelerden birisi oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından #DünyaOrtakEvimiz etiketiyle yaptığı video paylaşımı büyük ilgi çekti. Erdoğan paylaşımında, 'Su kaynaklarımızı ve tabiatı korumak için seferberlik duygusuyla hepimiz çalışmalıyız...' ifadelerini kullandı.
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