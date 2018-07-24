Beyoğlu'nda bir binada çökme tehlikesi: Yol kapatıldı

İstanbul Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor. İlk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonrası bir binanın altındaki toprak boşaldı. Bina acil tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

Bina tahliye edilirken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "3 binada tehlike yaşıyoruz. 1994'te yapılmış, ruhsatı, iskanı olmayan bir bina, yoğun yağmurlardan dolayı istinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşıyor" dedi. Çökme tehlikesinin yaşandığı binanın sahibi Emin Ertürk de "Otel inşaatı yapılıyordu. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar oldu. Uyardık ancak devam ettiler" diye konuştu.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Toprak kaymasının devam ettiği gözlenirken, çevredekilerin korkulu bekleyişi devam ediyor.

Bina tahliye edilirken, çevredeki apartmanlar da tedbir amacıyla boşaltıldı. Binanın zeminindeki toprak kayması sürüyor.

Beyoğlu'nda 4 katlı binada çökme tehlikesi.

Çevre sakinlerinden Gamzenur Tazegül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ses üzerine dışarı çıktığını belirterek, "Karşıdaki binanın yıkıldığını gördük. Polisler, bizim binanın da çökme riski olduğunu söyledi." dedi.

Yazgülü Cenan ise sesle irkildiklerini kaydederek, "Yan taraftaki binada toprak kayması olduğunu gördük. Şu an gözümüzün önünde bina kayıyor." diye konuştu.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI: MAALESEF RUHSATI, İSKANI OLMAYAN BİR BİNA

Bu arada Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü ve Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "3 binada tehlike yaşıyoruz. 1994'te yapılmış, ruhsatı, iskanı olmayan bir bina, yoğun yağmurlardan dolayı istinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşıyor" dedi.

Çökme tehlikesi yaşanan binadan tahliye edilenler gözyaşlarına boğuldu.

BİNA SAHİBİ: OTEL İNŞAATI YAPILIYORDU

Çökme tehlikesinin yaşandığı binanın sahibi Emin Ertürk, "Otel inşaatı yapılıyordu. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar oldu. Uyardık ancak devam ettiler" dedi. Binayı tamamen tahliye ettiklerine sevinen Ertürk, "Mal önemli değil, herkesin tahliye edilmesine mutluyuz" diye konuştu.

OYNAT 00:52 Sütlüce'deki binada çökme riski var! Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu bina çökme tehlikesi yaşıyor. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.



